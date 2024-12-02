Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані TrendForce, найбільш швидкозростаючим сегментом стали гібриди, що підключаються до електромережі, продажі яких зросли на 55,3%.

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TrendForce повідомляє, що протягом 3 кварталу 2024 року у світі було продано 4,12 мільйона автомобілів з альтернативними силовими установками, що стало важливою віхою для галузі.

Найбільша частка припала на акумуляторні електромобілі (BEV) – 2,5 мільйона одиниць, що відображає скромне зростання на 3,9% у річному обчисленні. Прогнозується, що сегмент зростатиме й надалі, а загальний ринок автомобілів з новими силовими установками досягне 16,26 мільйона одиниць до кінця 2024 року, що відповідає зростанню на 24,8%.

Лідери ринку електромобілів

Tesla залишається світовим лідером у сегменті BEV, займаючи 18,5% ринку. Їй наступає на п'яти китайська компанія BYD з часткою 17,5%. Спільне підприємство SAIC-GM-Wuling посідає третє місце у світі, контролюючи 7,2% ринку, завдяки своєму домінуванню в сегменті компактних, доступних електромобілів у Китаї.



Дані дослідження / Фото Trend Forc

Гібриди – сегмент, що швидко зростає

Продажі гібридних електромобілів з підзарядкою від мережі (PHEV) продемонстрували значне зростання в 3-му кварталі, збільшившись на 55,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 1,6 мільйона одиниць.

Приблизно 80% цих продажів було сконцентровано на китайському ринку, де домінують місцеві бренди. Сім з десяти найбільших виробників електромобілів – китайські, на чолі з BYD з вражаючою часткою 40,1% світового ринку.

Серед інших великих гравців – стартап Li Auto, що має 9,5%, і AITO (за підтримки Huawei), який посідає третє місце з 6,3%. Примітно, що дочірня компанія Geely Lynk & Co забезпечила собі четверте місце з часткою 2,9%, трохи випередивши Mercedes-Benz, єдиного не китайського виробника в першій п'ятірці з часткою 2,8%.

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Зрушення в рейтингах виробників

Цікаво, що в той час, як Geely Zeekr посідає десяте місце на світовому ринку BEV з часткою 2,2%, його сестринська компанія Lynk & Co демонструє значно кращі результати в сегменті PHEV. Тим часом традиційні автовиробники, такі як Volkswagen і BMW, зберігають скромні позиції: Volkswagen займає 4,3% ринку BEV, а BMW замикає десятку лідерів у сегменті PHEV з часткою 2,2%.