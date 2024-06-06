SpaceX провела четвертий тестовий запуск Starship: розповідаємо як це було

У четвер, 6 червня, компані SpaceX здійснила четвертий запуск масивної ракетної системи Starship, яка складається з ракети носія Super Heavy та однойменного космічного корабля Starship.

Важливе випробування корабля Starship на базі Starbace в Бока Чіка, як завжди було вражаючим видовищем, повідомляє Техно 24. SpaceX продовжує розвивати ракетну систему на шляху до пілотованих польотів, одним з яких має стати політ та посадка на Місяць в рамках місії "Артеміда-3".

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Як пройшов тестовий політ?

SpaceX провела успішний запуск Starship. Корабель піднявся в небо та здійснив успішну процедуру від'єднання ракети носія Super Heavy.



Ракетна система Starship перед стартом / Фото SpaceX

Далі політ корабля Starship продовжився у штатному режимі суборбітальною траєкторією над Землею.



Starship у космосі / Фото SpaceX

Тим часом перший ступінь – ракета носій здійснив приводнення, яке можна назвати успішним. Попри ймовірні проблеми з одним або кількома двигунами, Super Heavy здійснила м'яку посадку.

що м'яке приводнення було першою метою місії, оскільки виконувалося в режимі імітації посадки на вежу Мехазілла, тож цю частину місії можна назвати успішною. Надалі SpaceX буде працювати над вдосконаленням цієї процедури, адже ракета має бути захоплена вежею для подальшого повторного використання.



Момент приводнення першого ступеня та завалювання на бік / Фото SpaceX

В цей час космічний корабель Starship продовжив політ в режимі очікуваної втрати зв'язку, яка тривала приблизно 20 хвилин.



Момент втрати зв'язку з кораблем / Фото SpaceX

Згодом камери на борту Starship продовжили транслювати зображення, а сам корабель почав спуск на Землю. Він увійшов в щільні шари атмосфери та продовжив зниження перед маневром повороту, та подальшим повторним запалюванням двигунів.



Гальмування Starship та плазма біля корпусу / Фото Starship

На цьому етапі стало зрозуміло, що політ під загрозою, оскільки в районі одного з плавників почали з'являтися іскри, а згодом теплоізоляційні плитки відірвалися від основи.



Проблеми в основі одно з плавників / Фото SpaceX

В цей час перестала працювати друга камера, яка демонструвала політ з іншого ракурсу. Starship пережив кілька коротких перебоїв зв'язку, але продовжив спуск на подив без будь-якої втрати траєкторії.



Перша камера теж була не в найкращому стані, але передавала зображення до кінця / Фото SpaceX

Найбільш неочікуваним моментом польоту стало те, що суттєво пошкоджений плавник все ж продовжив працювати і навіть виконав свою функцію – кораблю вдалося здійснити маневр перевороту та запалити двигуни перед посадкою в океан.



Залишки плавника продовжили рухатися допомагаючи кораблю маневрувати / Фото SpaceX

Попри все Starship таки зміг приводнитися в океан, про що повідомила SpaceX.

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Тож четвертий тестовий політ можна вважати успішним. Він пройшов не без проблем, роботи ще чимало, але результат вражає, а значний прогрес помітний. Тож можна очікувати, що в наступні кілька польотів Starship продемонструє досягнення, які назавжди змінять космічні подорожі для людства.