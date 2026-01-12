Чому айсберг більший за Нью-Йорк раптово став синім

Один із найбільших айсбергів в історії спостережень – A-23A – вкрився синіми озерами талої води. Супутники NASA зафіксували активне танення гіганта, який дрейфує теплими водами Південної Атлантики й може зникнути вже найближчими тижнями.

Наприкінці грудня 2025 року супутник Terra, яким керують NASA та NOAA, зафіксував незвичний вигляд айсберга A-23A – його поверхня була вкрита великими блакитними скупченнями талої води. Це один із найбільших і найдовше існуючих айсбергів, за якими спостерігали науковці, однак нині він перебуває на межі повного розпаду через рух у відносно теплих водах Південної Атлантики. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Popular Science.

Чому айсберг A-23A змінює колір і руйнується?

A-23A відколовся від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді ще у 1986 році. Тоді його площа перевищувала 15 тисяч квадратних миль – майже вдвічі більше, ніж штат Род-Айленд. За оцінками Національного льодового центру США, нині площа айсберга становить близько 456 квадратних миль. Це значно менше, ніж раніше, але все ще більше за територію Нью-Йорка.

У липні, серпні та вересні 2025 року айсберг зазнав серії великих відколів, коли наблизився до літніх умов Південної півкулі. До грудня процеси руйнування помітно прискорилися. 26 грудня залишки A-23A зафіксував прилад MODIS на супутнику Terra, а вже наступного дня астронавт на борту МКС зробив детальніше фото, де видно ще більші озера талої води.

За словами старшого науковця Університету Колорадо в Боулдері Теда Скамбоса, вода накопичується в тріщинах льоду і своєю вагою розширює їх. Уздовж країв айсберга помітна тонка біла лінія, яка ніби утримує синю воду всередині. Це так званий ефект rampart-moat – результат вигинання льодової плити вгору, коли її краї тануть на рівні води.

Як пише Gizmodo, сині й білі смуги на поверхні айсберга пов'язані зі стародавніми борознами, які з'явилися сотні років тому, коли лід рухався по антарктичній корі. Попри значні опади снігу й тривале танення знизу, ці структури досі залишаються помітними.

Колишній науковець Університету Меріленда Кріс Шуман звертає увагу й на можливий "прорив" у тілі айсберга. Світла ділянка з одного боку може бути наслідком так званого blowout – ситуації, коли тиск води, що накопичилася зверху, пробиває лід по краях.

Усі ці ознаки свідчать про те, що A-23A може повністю розпастися вже за кілька днів або тижнів. За оцінкою Шумана, айсберг навряд чи переживе австральне літо. У Південній півкулі тепліше повітря, вода та ясніше небо значно прискорюють танення в регіоні, який фахівці називають "кладовищем айсбергів". Зміна клімату лише підсилює ці процеси, адже температурні рекорди продовжують оновлюватися.

Навіть коли A-23A зникне, біля узбережжя Антарктиди залишаються інші гіганти. Айсберги A-81, B22A та D15A кожен має площу понад 500 квадратних миль і потенційно також можуть почати дрейф на північ.

Чому Амазонія переходить у новий стан?

Тропічні ліси Амазонії переходять у новий кліматичний стан, який дослідники назвали "гіпертропічним". Посухи тут стають тривалішими, спекотнішими та частішими, через що зростає смертність дерев.

Як встановила міжнародна команда науковців, такі умови "не мають сьогодні аналогів" і не спостерігалися на Землі мільйони років. Висновки ґрунтуються на даних, зібраних по всій Амазонії за понад 30 років спостережень. Масштаб і швидкість змін виявилися настільки значними, що вчені запровадили новий термін для опису клімату регіону. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, зосереджувалося на реакції дерев і ґрунтів на екстремальні температури та дефіцит вологи. Такі періоди, за оцінками авторів, дають уявлення про кліматичну норму, яка може сформуватися протягом наступного століття.