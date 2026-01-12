В конце декабря 2025 года спутник Terra, управляемый NASA и NOAA, запечатлел необычный вид айсберга A-23A – его поверхность была покрыта большими голубыми скоплениями талой воды. Это один из крупнейших и дольше существующих айсбергов, за которыми наблюдали ученые, однако сейчас он находится на грани полного распада из-за движения в относительно теплых водах Южной Атлантики. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Popular Science.

Почему айсберг A-23A меняет цвет и разрушается?

A-23A откололся от шельфового ледника Филхнера в Антарктиде еще в 1986 году. Тогда его площадь превышала 15 тысяч квадратных миль – почти вдвое больше, чем штат Род-Айленд. По оценкам Национального ледового центра США, сейчас площадь айсберга составляет около 456 квадратных миль. Это значительно меньше, чем раньше, но все еще больше территории Нью-Йорка.

В июле, августе и сентябре 2025 года айсберг подвергся серии крупных отколов, когда приблизился к летним условиям Южного полушария. К декабрю процессы разрушения заметно ускорились. 26 декабря остатки A-23A зафиксировал прибор MODIS на спутнике Terra, а уже на следующий день астронавт на борту МКС сделал подробнее фото, где видно еще большие озера талой воды.

По словам старшего ученого Университета Колорадо в Боулдере Теда Скамбоса, вода накапливается в трещинах льда и своим весом расширяет их. Вдоль краев айсберга заметна тонкая белая линия, которая будто удерживает синюю воду внутри. Это так называемый эффект rampart-moat – результат выгибания ледовой плиты вверх, когда ее края тают на уровне воды.

Как пишет Gizmodo, синие и белые полосы на поверхности айсберга связаны с древними бороздами, которые появились сотни лет назад, когда лед двигался по антарктической коре. Несмотря на значительные осадки снега и длительное таяние снизу, эти структуры до сих пор остаются заметными.

Бывший ученый Университета Мэриленда Крис Шуман обращает внимание и на возможный "прорыв"в теле айсберга. Светлый участок с одной стороны может быть следствием так называемого blowout – ситуации, когда давление воды, накопившейся сверху, пробивает лед по краям.

Все эти признаки свидетельствуют о том, что A-23A может полностью распасться уже через несколько дней или недель. По оценке Шумана, айсберг вряд ли переживет австральное лето. В Южном полушарии теплее воздух, вода и яснее небо значительно ускоряют таяние в регионе, который специалисты называют "кладбищем айсбергов". Изменение климата только усиливает эти процессы, ведь температурные рекорды продолжают обновляться.

Даже когда A-23A исчезнет, у побережья Антарктиды останутся другие гиганты. Айсберги A-81, B22A и D15A каждый имеет площадь более 500 квадратных миль и потенциально также могут начать дрейф на север.

Почему Амазония переходит в новое состояние?

Тропические леса Амазонии переходят в новое климатическое состояние, которое исследователи назвали "гипертропическим". Засухи здесь становятся более длительными, жаркими и частыми, из-за чего растет смертность деревьев.

Как установила международная команда ученых, такие условия "не имеют сегодня аналогов" и не наблюдались на Земле миллионы лет. Выводы основываются на данных, собранных по всей Амазонии за более 30 лет наблюдений. Масштаб и скорость изменений оказались настолько значительными, что ученые ввели новый термин для описания климата региона. Исследование, опубликованное в журнале Nature, сосредотачивалось на реакции деревьев и почв на экстремальные температуры и дефицит влаги. Такие периоды, по оценкам авторов, дают представление о климатической норме, которая может сформироваться в течение следующего века.