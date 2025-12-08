Apple прибирала одну з найважливіших функцій на камері iPhone 17 Pro

Власники iPhone 17 Pro та 17 Pro Max помітили зникнення знайомої функції камери – портретної зйомки в нічному режимі. Apple підтвердила, що поєднання Portrait Mode і Night Mode більше недоступне на нових Pro-моделях, хоча раніше воно працювало кілька поколінь поспіль.

Режим портрету став важливою частиною камер iPhone ще кілька років тому, але справжній прорив відбувся з виходом iPhone 12 Pro. Завдяки LiDAR-сканеру смартфон навчився знімати портрети навіть за слабкого освітлення, поєднуючи нічний режим із збереженням даних про глибину кадру. У результаті користувачі могли отримувати фото з розмитим фоном у барах, на концертах чи під час вечірніх зустрічей. Ця можливість зберігалася в усіх Pro-моделях аж до iPhone 16 включно. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на обговорення на платформу Apple.

Чому Apple відмовилася від нічних портретів?

З iPhone 17 Pro ситуація змінилася. Якщо в темряві перейти в портретний режим, іконка Night Mode просто зникає. Смартфон також не записує інформацію про глибину, яка дозволяє додати ефект боке під час обробки. Порівняльні тести підтвердили, що старіші iPhone з тим самим програмним забезпеченням усе ще здатні робити нічні портрети, тоді як нові моделі – ні. Йдеться не про помилку, а про свідоме рішення Apple, що підтверджено в офіційному довідковому документі.

Як пише Digital Trends, компанія не пояснила причин такого кроку, але є кілька можливих пояснень. Нічний режим потребує довгої витримки, а будь-який рух людини легко псує портрет. Додаткова обробка часто призводила до шумів і зернистості, через що знімки виглядали м'якими. До того ж портрети в нічному режимі обмежувалися роздільною здатністю 12 Мп, тоді як iPhone 17 Pro орієнтований на стандартні портрети з вищою деталізацією на 24 Мп. Ймовірно, Apple вирішила, що компроміс у якості більше не відповідає її стандартам.

Для багатьох користувачів це рішення виглядає болісно, адже функція була не просто додатковою опцією, а реальним інструментом для зйомки в повсякденних умовах. Особливо розчарування відчутне для тих, хто оновлював смартфон саме заради камери.

Поки що Apple не натякає на повернення нічних портретів, хоча раніше компанія вже змінювала свої рішення під тиском користувачів. Зараз власникам iPhone 17 Pro доводиться обирати між яскравим кадром у нічному режимі та портретом із розмитим фоном. Поєднати ці дві можливості більше не можна.

Яким може бути перший складний iPhone від Apple?

Орієнтовна ціна першого складного iPhone становитиме 2 399 доларів. Це один із найвищих прогнозів, хоча ранні оцінки коливалися між 1 800 доларів і 2 500 доларів. Позиція Ляо збігається з більш ранніми заявами інших інсайдерів: Мін-Чі Куо припускав ціну в межах 2 000–2 500 доларів, а Марк Гурман з Bloomberg очікує приблизно 2 000 доларів.

Попит на пристрій значною мірою залежатиме від ціни, проте аналітики вважають, що Apple зможе реалізувати близько 5,4 млн складних моделей у 2026 році. Очікується, що у цей період глобальний попит на смартфони може знизитися, і складні моделі стануть "єдиною зіркою" ринку.