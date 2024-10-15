Вирішили купити смартфон з гнучким екраном, ось чому не слід цього робити

Складані телефони з гнучким екраном набули популярності завдяки своєму інноваційному дизайну та збільшеній площі екрана. Але вони мають свої недоліки і деякі з них змусять вас передумати, якщо ви вирішили купити такий пристрій.

Після кількох місяців використання багато користувачів виявили загальні недоліки, які важливо враховувати, перш ніж інвестувати в складний пристрій. Ось п'ять ключових недоліків від Техно 24 про які слід пам'ятати, користуючись складним телефоном.

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Проблеми з довговічністю

Хоча складані телефони здаються міцними і часто стійкими до падінь, наявність рухомих частин, таких як шарнір, робить їх більш вразливими до пошкоджень з часом. Є повідомлення про такі проблеми, як пошкодження пікселів і збої в роботі екрана вздовж згину, де телефон складається.

Крім того, складані смартфони, як правило, мають нижчий ступінь захисту IP від пилу й вологи порівняно з традиційними смартфонами.

Наприклад, складаний телефон, який чудово підходить для читання, може виявитися не найкращим варіантом для пляжної прогулянки через низький рівень захисту від пилу.

Вища ціна

Складані телефони, як правило, мають високу ціну через свою конструкцію з двома екранами. Більшість моделей, таких як Galaxy Fold або Pixel Fold, коливаються в межах 2000 доларів, що значно дорожче, ніж традиційні смартфони.

Хоча угоди trade-in та ринок секонд-хенду можуть запропонувати більш доступні варіанти, покупці все одно повинні бути готові заплатити більше і далеко не для кожного користувача це буде рівноцінним обміном.

Незручне розташування кнопок

На деяких складаних моделях телефонів розташування кнопок може бути незручним, особливо на розкладних пристроях. Залежно від конструкції телефону, кнопки живлення та регулювання гучності можуть бути розташовані вище, ніж користувачі звикли.

Це поширена скарга на такі моделі, як Moto Razr, де розташування кнопок може здаватися менш інтуїтивним і важкодоступним порівняно зі стандартними смартфонами.

Нестандартне співвідношення сторін

Складані телефони, особливо моделі у формі книжки, такі як Galaxy Fold, мають нестандартне співвідношення сторін. Екран обкладинки часто вужчий, ніж той, на який розрахована більшість додатків, що іноді може призвести до неоптимальної роботи з ними.

Хоча інтерфейс One UI від Samsung добре справляється з масштабуванням застосунків, проблема стає більш очевидною при перегляді відео або в іграх. Стандартний контент у форматі 16:9, наприклад, фільми та телешоу, може відображатися з чорними смугами, зменшуючи переваги великого екрану.

Аналогічно, деякі ігри можуть погано масштабуватися, що призводить до обрізання елементів інтерфейсу або запуску у форматі поштової скриньки.

Нижча якість камери

Попри вищу ціну, складані телефони часто мають менш потужну камеру, ніж флагманські смартфони. Це пов'язано насамперед з конструктивними обмеженнями таких пристроїв, які повинні бути тонкими в розкладеному стані і не можуть вмістити великі модулі камер.

Як наслідок, такі моделі, як Galaxy Fold 5, можуть не пропонувати такий же рівень продуктивності камери, як дешевші пристрої, такі як Galaxy S23 Ultra. Хоча складані смартфони все ще забезпечують хорошу якість фотографій, вони відстають від флагманських телефонів найвищого рівня з погляду можливостей камери.

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Підсумок

Хоча складані телефони мають багато переваг, включаючи більший екран і новий дизайн, користувачі повинні знати про компроміси. Проблеми з довговічністю, ціною, розташуванням кнопок, співвідношенням сторін екрана та якістю камери можуть вплинути на загальне враження від користування.

Однак є користувачі, які оцінюють переваги складаних смартфонів вище ніж їх недоліки і це робить їх привабливим вибором, попри їхню недосконалість.