После нескольких месяцев использования многие пользователи обнаружили общие недостатки, которые важно учитывать, прежде чем инвестировать в сложное устройство. Вот пять ключевых недостатков от Техно 24 о которых следует помнить, пользуясь складным телефоном.

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Проблемы с долговечностью

Хотя складные телефоны кажутся прочными и часто устойчивыми к падениям, наличие подвижных частей, таких как шарнир, делает их более уязвимыми к повреждениям со временем. Есть сообщения о таких проблемах, как повреждение пикселей и сбои в работе экрана вдоль сгиба, где телефон складывается.

Кроме того, складные смартфоны, как правило, имеют более низкую степень защиты IP от пыли и влаги по сравнению с традиционными смартфонами.

Например, складной телефон, который прекрасно подходит для чтения, может оказаться не лучшим вариантом для пляжной прогулки из-за низкого уровня защиты от пыли.

Более высокая цена

Складные телефоны, как правило, имеют высокую цену из-за своей конструкции с двумя экранами. Большинство моделей, таких как Galaxy Fold или Pixel Fold, колеблются в пределах 2000 долларов, что значительно дороже, чем традиционные смартфоны.

Хотя сделки trade-in и рынок секонд-хенда могут предложить более доступные варианты, покупатели все равно должны быть готовы заплатить больше и далеко не для каждого пользователя это будет равноценным обменом.

Неудобное расположение кнопок

На некоторых складных моделях телефонов расположение кнопок может быть неудобным, особенно на раскладных устройствах. В зависимости от конструкции телефона, кнопки питания и регулировки громкости могут быть расположены выше, чем пользователи привыкли.

Это распространенная жалоба на такие модели, как Moto Razr, где расположение кнопок может казаться менее интуитивным и труднодоступным по сравнению со стандартными смартфонами.

Нестандартное соотношение сторон

Складные телефоны, особенно модели в форме книжки, такие как Galaxy Fold, имеют нестандартное соотношение сторон. Экран обложки часто уже, чем тот, на который рассчитано большинство приложений, что иногда может привести к неоптимальной работе с ними.

Хотя интерфейс One UI от Samsung хорошо справляется с масштабированием приложений, проблема становится более очевидной при просмотре видео или в играх. Стандартный контент в формате 16:9, например, фильмы и телешоу, может отображаться с черными полосами, уменьшая преимущества большого экрана.

Аналогично, некоторые игры могут плохо масштабироваться, что приводит к обрезанию элементов интерфейса или запуску в формате почтового ящика.

Более низкое качество камеры

Несмотря на более высокую цену, складные телефоны часто имеют менее мощную камеру, чем флагманские смартфоны. Это связано прежде всего с конструктивными ограничениями таких устройств, которые должны быть тонкими в разложенном состоянии и не могут вместить большие модули камер.

Как следствие, такие модели, как Galaxy Fold 5, могут не предлагать такой же уровень производительности камеры, как более дешевые устройства, такие как Galaxy S23 Ultra. Хотя складные смартфоны все еще обеспечивают хорошее качество фотографий, они отстают от флагманских телефонов самого высокого уровня с точки зрения возможностей камеры.

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Итог

Хотя складные телефоны имеют много преимуществ, включая больший экран и новый дизайн, пользователи должны знать о компромиссах. Проблемы с долговечностью, ценой, расположением кнопок, соотношением сторон экрана и качеством камеры могут повлиять на общее впечатление от пользования.

Однако есть пользователи, которые оценивают преимущества складных смартфонов выше чем их недостатки и это делает их привлекательным выбором, несмотря на их несовершенство.