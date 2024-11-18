Супутники Starlink все частіше сприймаються людьми, як загадкові НЛО

Супутники SpaceX Starlink компанії Ілона Маска часто можна побачити на нічному небі, адже їх запускають регулярно. Однак разом з тим почастішали і випадки того, що люди вбачають в їх появі НЛО.

Супутники Starlink, які після запуску часто рухаються послідовними орбітами, видно з Землі, особливо незабаром після виведення на орбіту, пояснює 24 Канал. Це призвело до частих повідомлень про незрозумілі явища, коли спостерігачі приймають ці супутники за непізнані літаючі об'єкти або інші загадкові явища.

А тим часом Супутник Starlink згорів у небі США, залишивши по собі вогняний слід над чотирма штатами

У нещодавній доповіді Управління Пентагону з дослідження аномальних явищ (AARO) висвітлено кілька випадків, коли супутники Starlink були помилково ідентифіковані.

Один з прикладів стосується комерційного пілота, який повідомив, що бачив у небі білі миготливі вогні. Розслідування AARO пов'язало це спостереження із запуском ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з мису Канаверал раніше того ж вечора.

За словами директора AARO Джона Колоскі, супутники Starlink після запуску спочатку тісно скупчуються і сильно відбивають сонячне світло, що робить їх помітними. Коли вони піднімаються на вищі орбіти, їхня видимість зменшується.

Ми знайшли кореляції в часі, напрямку і розташуванні, підтвердивши, що спостереження були за супутниками Starlink,

– пояснив Колоскі.

Чому інтерес до НЛО знову зріс?

Відродження інтересу до аномальних явищ стало наслідком того, що урядові організації США, такі, як NASA та Пентагон, останнім часом розсекретили низку документів, які стосувалися теми НЛО. Однак ні AARO, ні NASA не знайшли доказів, які б підтверджували існування позаземних істот чи технологій станом на сьогодні.

З моменту свого заснування у 2022 році AARO отримала 757 повідомлень про аномальні події в період з середини 2023 до середини 2024 року. Хоча більша частина цих випадків залишаються непоясненими, багато законодавців вважають, що додаткове фінансування могло б допомогти AARO проводити подальші розслідування.

Зараз AARO вивчає способи моделювання поведінки і зовнішнього вигляду Starlink та інших низькоорбітальних мегасупутників, щоб допомогти пілотам і громадськості відрізнити ці явища від справжніх аномалій.

Колоскі підкреслив важливість обізнаності громадськості:

Ми можемо змоделювати це і показати пілотам, як виглядає така «аномалія», щоб вони не повідомляли про ці випадки як про щось незрозуміле.

Повідомлень про НЛО стане більше

Зростання кількості супутників, споживчих дронів і повітряного руху в повітряному просторі Землі значно сприяло збільшенню кількості повідомлень про аномалії.

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Оскільки сузір'я Starlink продовжує розширюватися, воно, ймовірно, відіграватиме ще більшу роль у глобальних телекомунікаціях, ненавмисно підживлюючи повідомлення про аномальні явища. AARO та подібні агентства працюють над тим, щоб забезпечити чітке інформування про такі події, зменшити кількість помилкових ідентифікацій і дозволити ресурсам зосередитися на справді незрозумілих випадках.