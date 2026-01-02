Існує дуже несподівана причина, чому водії залишають електрокари заради бензинових авто

Фахівці американського університету з'ясували, що приблизно п'ята частина водіїв, які придбали електричний транспорт, згодом вирішують повернутися до автомобілів із традиційними двигунами. Вчені назвали найнесподіванішу причину такого рішення, яка виявилася важливішою за недостатню кількість публічних станцій для підзарядки.

Що заважає водіям залишитися з електрокарами?

Науковці з Університету Каліфорнії провели масштабне опитування серед понад чотирьох тисяч американців, які користувалися електричними та гібридними автомобілями протягом 2011 – 2018 років. Результати виявили цікаві закономірності щодо того, хто саме та з яких причин залишає сегмент "зелених" машин, пише 24 Канал з посиланням на National Center for Sustainable Transportation.

Найкраще себе показала компанія Tesla – лише один водій із десяти захотів після її продукції придбати транспорт на паливі.

Натомість найгірша ситуація склалася у італійської марки Fiat, де майже 38 відсотків клієнтів вирішили більше не експериментувати з електрикою.

Серед інших аутсайдерів виявилися Ford з показником 27%, Toyota – 24% та BMW – 21%.

Середні позиції зайняли німецький Volkswagen, корейський Kia та японський Nissan із результатом близько двох десятих втрачених споживачів.

Найсуттєвішою перешкодою для тривалого використання електротранспорту стала проблема домашнього заряджання. На відміну від поширеної думки про нестачу громадських станцій, насправді критичним виявилася відсутність можливості встановити власну потужну зарядку другого рівня.

Мешканці орендованого житла або багатоповерхових будівель часто стикаються з технічними та адміністративними складнощами під час спроби облаштувати таку систему. Використання звичайної побутової електромережі потребує надмірно тривалого часу, що унеможливлює зручне щоденне користування автомобілем – зранку батарея виявляється недостатньо наповненою для повноцінних поїздок.



Проблеми із заряджанням удома – одна з основних причин відмови від електричних машин / Фото Unsplash

Другим важливим чинником став розрив між очікуваннями покупців та фактичними характеристиками транспорту. Власники повністю електричних моделей, особливо ранніх випусків або бюджетного сегменту, регулярно нарікали на обмежену дальність руху без підзарядки.

Водії гібридних версій також висловлювали невдоволення – обіцяна істотна економія палива часто не виправдовувалася, що ставило під сумнів доцільність додаткових витрат на придбання такого транспорту.

Хто найчастіше повертається до бензину?

Аналіз даних показав, що найбільша ймовірність повернення до звичайних двигунів спостерігається серед окремих категорій споживачів. До них належать родини з помірними або низькими річними прибутками, а також ті домогосподарства, де електрична машина була єдиним наявним транспортним засобом, пише UkrMedia.

Дослідники також зафіксували вищу частоту відмови від електротранспорту серед жінок. Імовірним поясненням називають підвищену чутливість до аспектів безпеки та комфорту, зокрема небажання користуватися зарядними пунктами у пізній вечірній або нічний час у незнайомих місцях.

Але не все так погано

Попри виявлені проблеми, варто зауважити позитивний момент – близько 80 відсотків власників електричного транспорту залишилися задоволеними своїм вибором та планували повторну купівлю аналогічного автомобіля. Це досить високий показник лояльності, особливо враховуючи, що технологія перебувала на ранній стадії масового впровадження.

Сучасні моделі електрокарів, випущені після 2018 року, суттєво покращили свої характеристики завдяки розвитку акумуляторних систем, розширенню мережі швидких зарядних станцій та збільшенню реальної дальності пробігу на одному заряді.