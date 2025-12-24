Зовнішні SSD проти SATA: ринок пам'яті кардинально змінюється через ціни

Ринок комп'ютерних комплектуючих демонструє несподівану тенденцію: традиційні внутрішні накопичувачі формату SATA втрачають свою головну перевагу – доступність. Аналітики фіксують ситуацію, коли сучасні зовнішні SSD великого обсягу коштують менше, ніж їхні повільніші внутрішні аналоги.

Це явище зумовлене змінами у стратегіях провідних виробників чипів пам'яті та загальною еволюцією технологій зберігання даних, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechRadar.

Чому старі формати зникають і що тепер вигідніше купувати?

Сфера зберігання цифрової інформації перебуває на етапі серйозних зрушень. Згідно з аналітичними даними TechRadar, вартість зовнішніх твердотільних накопичувачів (SSD) обсягом 4 ТБ впала нижче ціни внутрішніх SATA-дисків такої ж ємності.

Ця ситуація склалася через глобальні зміни у виробництві флеш-пам'яті (NAND). Технологічні гіганти, зокрема Samsung та Micron, переорієнтовують виробничі лінії на випуск оперативної пам'яті (DRAM), одночасно скорочуючи обсяги виробництва NAND.

Такий крок зменшує конкуренцію і стримує падіння цін на флеш-пам'ять, через що випуск застарілих SATA-накопичувачів стає економічно невиправданим.

Дисбаланс цін особливо помітний у сегменті накопичувачів великого обсягу, за даними PCPartPicker. Для прикладу, зовнішній диск Crucial X9 Pro на 4 ТБ зараз можна придбати за 279,58 долара. Цей пристрій працює через інтерфейс USB 3.2 і пропонує швидкість читання та запису до 1050 МБ/с.

Водночас внутрішній SATA-SSD від Silicon Power аналогічного обсягу коштує близько 299 доларів, хоча його максимальна швидкість обмежена стелею інтерфейсу SATA III – приблизно 550 МБ/с.

Ще показовішим є порівняння з новішими форматами. Швидкісний NVMe-накопичувач Crucial P310 (PCIe Gen4) на 4 ТБ коштує близько 341 долара. Тобто, доплативши незначну суму порівняно з SATA, користувач отримує кращу продуктивність.

Статистика PCPartPicker підтверджує, що за останні півтора року ціни на 4-терабайтні SATA-диски не знижувалися так стрімко, як на зовнішні SSD або NVMe-моделі. Навпаки, вартість застарілих рішень зростає синхронно з більш сучасними, позбавляючи SATA статусу бюджетного вибору.

Як це впливає на користувачів?

Ці тенденції змінюють підхід до модернізації комп'ютерів. Зовнішні SSD перестали бути лише засобом для транспортування файлів. Тепер це фінансово вигідний спосіб розширити пам'ять без необхідності розбирати системний блок.

Паралельно виробники материнських плат поступово відмовляються від роз'ємів SATA, особливо у компактних моделях і на нових платформах, що додатково знижує практичну цінність цих накопичувачів.