Это явление обусловлено изменениями в стратегиях ведущих производителей чипов памяти и общей эволюцией технологий хранения данных, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Почему старые форматы исчезают и что теперь выгоднее покупать?

Сфера хранения цифровой информации находится на этапе серьезных сдвигов. Согласно аналитическим данным TechRadar, стоимость внешних твердотельных накопителей (SSD) объемом 4 ТБ упала ниже цены внутренних SATA-дисков такой же емкости.

Эта ситуация сложилась из-за глобальных изменений в производстве флэш-памяти (NAND). Технологические гиганты, в частности Samsung и Micron, переориентируют производственные линии на выпуск оперативной памяти (DRAM), одновременно сокращая объемы производства NAND.

Такой шаг уменьшает конкуренцию и сдерживает падение цен на флеш-память, из-за чего выпуск устаревших SATA-накопителей становится экономически неоправданным.

Дисбаланс цен особенно заметен в сегменте накопителей большого объема, по данным PCPartPicker. Для примера, внешний диск Crucial X9 Pro на 4 ТБ сейчас можно приобрести за 279,58 доллара. Это устройство работает через интерфейс USB 3.2 и предлагает скорость чтения и записи до 1050 МБ/с.

В то же время внутренний SATA-SSD от Silicon Power аналогичного объема стоит порядка 299 долларов, хотя его максимальная скорость ограничена потолком интерфейса SATA III – примерно 550 МБ/с.

Еще более показательным является сравнение с более новыми форматами. Скоростной NVMe-накопитель Crucial P310 (PCIe Gen4) на 4 ТБ стоит около 341 доллара. То есть, доплатив незначительную сумму по сравнению с SATA, пользователь получает лучшую производительность.

Статистика PCPartPicker подтверждает, что за последние полтора года цены на 4-терабайтные SATA-диски не снижались так стремительно, как на внешние SSD или NVMe-модели. Наоборот, стоимость устаревших решений растет синхронно с более современными, лишая SATA статуса бюджетного выбора.

Как это влияет на пользователей?

Эти тенденции меняют подход к модернизации компьютеров. Внешние SSD перестали быть лишь средством для транспортировки файлов. Теперь это финансово выгодный способ расширить память без необходимости разбирать системный блок.

Параллельно производители материнских плат постепенно отказываются от разъемов SATA, особенно в компактных моделях и на новых платформах, что дополнительно снижает практическую ценность этих накопителей.