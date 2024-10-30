NASA показало дев'ять потенційних місць для висадки людей на Місяць в 2026 році

Американське космічне відомство визначило дев'ять можливих місць посадки поблизу південного полюсу Місяця для майбутньої місії "Артеміда III", яка має повернути астронавтів на поверхню супутника вперше за понад п'ятдесят років.

Ця історична місія запланована на 2026 рік і буде зосереджена на регіонах, які, як вважається, містять ресурси, необхідні для тривалої людської присутності, в тому числі водяний лід, повідомили в NASA.

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Програма "Артеміда", започаткована у 2019 році, ознаменувала новий поштовх NASA до повернення людей на Місяць.

До 2022 року NASA звузило коло можливих місць посадки в районі Південного полюса, який викликає міжнародний інтерес через його потенціал ресурсів, необхідних для життєдіяльності людини.

За допомогою даних з Місячного розвідувального орбітального апарату (LRO) і "мультидисциплінарної команди вчених та інженерів" NASA уточнило свій початковий список з 13 місць, вибравши дев'ять ключових районів.



Потенційні місця висадки на Місяць / Фото NASA

До оновленого списку місць для посадки увійшли раніше розглянуті місця, такі як "Нобіле Рим 1 і 2", "Рим 2 де Герлаш", масив "Малаперт" і кратер "Гаворт", які вважаються сприятливими завдяки унікальним умовам освітлення і рельєфу місцевості, що є важливими як для безпеки, так і для наукових досліджень.

Кожна ділянка оцінювалася на основі її наукового потенціалу, сумісності з рельєфом, факторів безпеки, потенціалу зв'язку з Землею і умов освітлення, які мають вирішальне значення для проведення астронавтами експериментів і ефективної навігації.

Коротко про хід місії

Місія NASA "Артеміда III" включатиме екіпаж з чотирьох астронавтів, які подорожуватимуть на борту космічного корабля "Оріон", запущеного ракетою "Space Launch System".

Після досягнення місячної орбіти екіпаж пересяде на корабель Starship Human Landing System компанії SpaceX, який висадить їх на поверхню Місяця.

Очікується, що астронавти проведуть близько тижня, досліджуючи місячну місцевість і збираючи дані.

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Інтерес до південного полюсу Місяця посилився в усьому світі, про що свідчать нещодавні висадки індійського "Чандраян-3" і китайського "Чан'е-6" на Місяць. NASA вирішила зосередитися на цьому регіоні оскільки очікує, що водяний лід та інші ресурси можуть підтримати майбутні місячні місії і потенційно встановити більш постійну людську присутність на Місяці.