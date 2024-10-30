Эта историческая миссия запланирована на 2026 год и будет сосредоточена на регионах, которые, как считается, содержат ресурсы, необходимые для длительного человеческого присутствия, в том числе водяной лед, сообщили в NASA.
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Программа "Артемида", начата в 2019 году, ознаменовала новый толчок NASA к возвращению людей на Луну.
До 2022 года NASA сузило круг возможных мест посадки в районе Южного полюса, который вызывает международный интерес из-за его потенциала ресурсов, необходимых для жизнедеятельности человека.
С помощью данных с Лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO) и "мультидисциплинарной команды ученых и инженеров" NASA уточнило свой первоначальный список из 13 мест, выбрав девять ключевых районов.
Потенциальные места высадки на Луну / Фото NASA
В обновленный список мест для посадки вошли ранее рассмотренные места, такие как "Нобиле Рим 1 и 2", "Рим 2 де Герлаш", массив "Малаперт" и кратер "Гаворт", которые считаются благоприятными благодаря уникальным условиям освещения и рельефа местности, что является важными как для безопасности, так и для научных исследований.
Каждый участок оценивался на основе его научного потенциала, совместимости с рельефом, факторов безопасности, потенциала связи с Землей и условий освещения, которые имеют решающее значение для проведения астронавтами экспериментов и эффективной навигации.
Кратко о ходе миссии
- Миссия NASA "Артемида III" будет включать экипаж из четырех астронавтов, которые будут путешествовать на борту космического корабля "Орион", запущенного ракетой "Space Launch System".
- После достижения лунной орбиты экипаж пересядет на корабль Starship Human Landing System компании SpaceX, который высадит их на поверхность Луны.
- Ожидается, что астронавты проведут около недели, исследуя лунную местность и собирая данные.
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Интерес к южному полюсу Луны усилился во всем мире, о чем свидетельствуют недавние высадки индийского "Чандраян-3" и китайского "Чанъэ-6" на Луну. NASA решила сосредоточиться на этом регионе поскольку ожидает, что водяной лед и другие ресурсы могут поддержать будущие лунные миссии и потенциально установить более постоянное человеческое присутствие на Луне.