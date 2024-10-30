Эта историческая миссия запланирована на 2026 год и будет сосредоточена на регионах, которые, как считается, содержат ресурсы, необходимые для длительного человеческого присутствия, в том числе водяной лед, сообщили в NASA.

Смотрите также Полет человека к Луне становится все менее вероятным в следующем году

Программа "Артемида", начата в 2019 году, ознаменовала новый толчок NASA к возвращению людей на Луну.

До 2022 года NASA сузило круг возможных мест посадки в районе Южного полюса, который вызывает международный интерес из-за его потенциала ресурсов, необходимых для жизнедеятельности человека.

С помощью данных с Лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO) и "мультидисциплинарной команды ученых и инженеров" NASA уточнило свой первоначальный список из 13 мест, выбрав девять ключевых районов.



Потенциальные места высадки на Луну / Фото NASA

В обновленный список мест для посадки вошли ранее рассмотренные места, такие как "Нобиле Рим 1 и 2", "Рим 2 де Герлаш", массив "Малаперт" и кратер "Гаворт", которые считаются благоприятными благодаря уникальным условиям освещения и рельефа местности, что является важными как для безопасности, так и для научных исследований.

Каждый участок оценивался на основе его научного потенциала, совместимости с рельефом, факторов безопасности, потенциала связи с Землей и условий освещения, которые имеют решающее значение для проведения астронавтами экспериментов и эффективной навигации.

Кратко о ходе миссии

Миссия NASA "Артемида III" будет включать экипаж из четырех астронавтов, которые будут путешествовать на борту космического корабля "Орион", запущенного ракетой "Space Launch System".

После достижения лунной орбиты экипаж пересядет на корабль Starship Human Landing System компании SpaceX, который высадит их на поверхность Луны.

Ожидается, что астронавты проведут около недели, исследуя лунную местность и собирая данные.

А тем временем SpaceX модернизирует ракету Starship, чтобы избежать опасной проблемы: первое фото уже в сети

Интерес к южному полюсу Луны усилился во всем мире, о чем свидетельствуют недавние высадки индийского "Чандраян-3" и китайского "Чанъэ-6" на Луну. NASA решила сосредоточиться на этом регионе поскольку ожидает, что водяной лед и другие ресурсы могут поддержать будущие лунные миссии и потенциально установить более постоянное человеческое присутствие на Луне.