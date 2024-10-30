Ця історична місія запланована на 2026 рік і буде зосереджена на регіонах, які, як вважається, містять ресурси, необхідні для тривалої людської присутності, в тому числі водяний лід, повідомили в NASA.
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Програма "Артеміда", започаткована у 2019 році, ознаменувала новий поштовх NASA до повернення людей на Місяць.
До 2022 року NASA звузило коло можливих місць посадки в районі Південного полюса, який викликає міжнародний інтерес через його потенціал ресурсів, необхідних для життєдіяльності людини.
За допомогою даних з Місячного розвідувального орбітального апарату (LRO) і "мультидисциплінарної команди вчених та інженерів" NASA уточнило свій початковий список з 13 місць, вибравши дев'ять ключових районів.
Потенційні місця висадки на Місяць / Фото NASA
До оновленого списку місць для посадки увійшли раніше розглянуті місця, такі як "Нобіле Рим 1 і 2", "Рим 2 де Герлаш", масив "Малаперт" і кратер "Гаворт", які вважаються сприятливими завдяки унікальним умовам освітлення і рельєфу місцевості, що є важливими як для безпеки, так і для наукових досліджень.
Кожна ділянка оцінювалася на основі її наукового потенціалу, сумісності з рельєфом, факторів безпеки, потенціалу зв'язку з Землею і умов освітлення, які мають вирішальне значення для проведення астронавтами експериментів і ефективної навігації.
Коротко про хід місії
- Місія NASA "Артеміда III" включатиме екіпаж з чотирьох астронавтів, які подорожуватимуть на борту космічного корабля "Оріон", запущеного ракетою "Space Launch System".
- Після досягнення місячної орбіти екіпаж пересяде на корабель Starship Human Landing System компанії SpaceX, який висадить їх на поверхню Місяця.
- Очікується, що астронавти проведуть близько тижня, досліджуючи місячну місцевість і збираючи дані.
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Інтерес до південного полюсу Місяця посилився в усьому світі, про що свідчать нещодавні висадки індійського "Чандраян-3" і китайського "Чан'е-6" на Місяць. NASA вирішила зосередитися на цьому регіоні оскільки очікує, що водяний лід та інші ресурси можуть підтримати майбутні місячні місії і потенційно встановити більш постійну людську присутність на Місяці.