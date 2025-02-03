Тайвань заборонив використання DeepSeek чиновникам через загрозу безпеці

Тайваньська влада ухвалили рішення заборонити використання штучного інтелекту DeepSeek серед державних службовців та стратегічних компаній країни через побоювання щодо витоку даних.

Міністерство цифрових технологій Тайваню заявило, що діяльність китайського стартапу викликає ризики передачі інформації за кордон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Тайвань традиційно розглядає Китай як потенційну загрозу, оскільки Пекін вважає острів своєю територією та не приховує прагнення повернути його під свій контроль. У зв'язку з цим влада Тайваню ухвалила запобіжні заходи, щоб уникнути можливого використання DeepSeek для шпигунства або маніпуляції даними.

Тайвань – не єдина країна, що вживає заходів проти китайських технологій через геополітичні ризики. Наприклад:

США : Міністерство оборони заборонило використання DeepSeek серед своїх співробітників, а також намагалося обмежити діяльність китайської соцмережі TikTok.

: Міністерство оборони заборонило використання DeepSeek серед своїх співробітників, а також намагалося обмежити діяльність китайської соцмережі TikTok. Італія : Платформа DeepSeek вже заборонена.

: Платформа DeepSeek вже заборонена. Велика Британія : Влада поки що обмежилася попередженням громадян і бізнесу про можливі ризики.

: Влада поки що обмежилася попередженням громадян і бізнесу про можливі ризики. Світові компанії: Численні підприємства самостійно наклали заборону на використання DeepSeek для захисту конфіденційних даних.

Схожа ситуація виникала і зі штучним інтелектом ChatGPT. У перші місяці після запуску сервісу стало відомо, що співробітник Samsung випадково передав конфіденційні корпоративні дані через чатбот. Це призвело до повної заборони використання ChatGPT у компанії.

Обмеження для чиновників та стратегічних підприємств

Згідно з офіційною заявою влади Тайваню, DeepSeek становить загрозу інформаційній безпеці країни через китайське походження. Тому чиновникам і представникам критично важливих компаній заборонено вводити будь-яку конфіденційну або офіційну інформацію через інтерфейс платформи.

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Таким чином, Тайвань приєднався до низки країн, які вживають заходів для обмеження впливу китайських інформаційних технологій через потенційні ризики національній безпеці.