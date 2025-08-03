У неділю, 3 серпня, у мережі заявили про збій у застосунку Дія. Ініціатор створення додатку розповів про оновлення, яке запровадили вночі.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про збій у Дії?

У неділю, 3 серпня, близько 9 ранку користувачі Дії повідомили про помилку, яка виникає на екрані під час запуску застосунку. "На жаль, сталася помилка", – казав додаток.

Він закликав перезавантажити за допомогою опції "Спробувати ще", проте ситуація не змінювалася.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL.

Ми робимо це регулярно, адже Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною,

– наголосив він.

Федоров закликав користувачів оновити застосунок через Play Market або Apple Store – і користуватися цифровими документами та послугами.

Збій у Дії / Скриншот 24 Каналу

Нагадаємо, що 26 квітня стався збій в роботі декількох електронних сервісів, зокрема в застосунках "Нової пошти" та Дії. Пресслужби заявляли, що це не було хакерською атакою, сервіси тимчасово не працювали у зв'язку з технічними складнощами на стороні підрядника.

Також тоді в "Ощадбанку" стався збій у роботі одного з великих центрів обробки даних. Голова правління акціонерного товариства Сергій Наумов казав, що проблеми стосувалися не лише "Ощадбанку", але й багатьох інших компаній.