В компаніях вже відреагували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужби "Нової пошти" та "Дії".

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Збій в роботі застосунків "Нової пошти" і "Дії"

У Дії повідомили, що триває відновлення роботи застосунку. Там пояснили, через що виникли тимчасові збої.

Через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків,

– ідеться в повідомленні.

Там додали, що щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, вони завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами.

Вказується, що зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів.

В пресслужбі Нової пошти повідомили, що їхні сервіси тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника. Водночас там вказали, що це не хакерська атака.

Відповідно до даних пресслужби, станом на 9 годину ранку проблему усувають.

"Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", – вказали там.

Також зазначимо, що в "Ощадбанку" вказали, що стався збій у роботі одного з великих центрів обробки даних. Зокрема, про це повідомив голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов. Він зазначив, що проблеми стосуються не лише "Ощадбанку", але й багатьох інших компаній.

"Відповідні служби роблять все можливе для того, щоб оперативно відновити роботу сервісів", – додав він.