Повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

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Який функціонал у застосунку "Мрія"

Освітній застосунок "Мрія" пропонує широкий спектр функцій: план дня, електронні журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотеку персоналізованого контенту Mрія ID та багато іншого.

Тепер учням і батькам не потрібно хвилюватися про те, де знайти домашнє завдання чи як не забути розклад уроків. Вчителі, своєю чергою, витрачатимуть менше часу на рутину – ведення журналів і складання планів, і зможуть більше зосередитися на роботі з дітьми, їхньому розвитку та мотивації.

Незабаром у "Мрії" з’являться нові можливості:

для дітей введуть внутрішню валюту – мрійки, які вони отримуватимуть за навчальні досягнення. Їх можна буде обміняти на приємні бонуси, наприклад, квитки в кіно, майстер-класи чи VR-квести;

у застосунку запрацюють перші функції на базі штучного інтелекту, зокрема автоматичний генератор тестів та рекомендаційна система з добору навчального відеоконтенту в застосунку;

батьки зможуть обирати для своїх дітей гуртки за інтересами та записувати їх прямо у застосунку.

"Наша місія – побудувати систему освіти, здатну формувати професійних та щасливих людей для нової інноваційної економіки. Мрія повністю змінює підхід до навчання й робить його цікавішим та інноваційнішим. І цьогоріч ми масштабуємо найкращі практики Мрії на дошкілля", – зазначили у Мінцифри.

Нагадаємо, що тестування застосунку "Мрія" почалося ще влітку 2024 року. У пілотному запуску взяли участь 40 шкіл.