Сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

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Какой функционал в приложении "Мрия"

Образовательное приложение "Мрия" предлагает широкий спектр функций: план дня, электронные журналы, конструктор оценок, динамика достижений, чаты, библиотеку персонализированного контента Mрия ID и многое другое.

Теперь ученикам и родителям не нужно волноваться о том, где найти домашнее задание или как не забыть расписание уроков. Учителя, свою очередь, будут тратить меньше времени на рутину – ведения журналов и составления планов, и смогут больше сосредоточиться на работе с детьми, их развитии и мотивации.

Вскоре у "Мрії" появятся новые возможности:

для детей введут внутреннюю валюту – мрийки, которые они будут получать за учебные достижения. Их можно будет обменять на приятные бонусы, например, билеты в кино, мастер-классы или VR-квесты;

в приложении заработают первые функции на базе искусственного интеллекта, в частности автоматический генератор тестов и рекомендательная система по подбору учебного видеоконтента в приложении;

родители смогут выбирать для своих детей кружки по интересам и записывать их прямо в приложении.

"Наша миссия – построить систему образования, способную формировать профессиональных и счастливых людей для новой инновационной экономики. Мечта полностью меняет подход к обучению и делает его более интересным и инновационным. И в этом году мы масштабируем лучшие практики Мечты на дошкольное образование", – отметили в Минцифры.

Напомним, что тестирование приложения "Мечта" началось еще летом 2024 года. В пилотном запуске приняли участие 40 школ.