ChatGPT доступний в Україні: як зареєструватися для його використання
Штучний інтелект є однією з найбільш інноваційних технологій сьогодення, і він широко використовується для розв'язання різноманітних проблем у різних галузях. Чат-бот ChatGPT є одним з найбільш потужних інструментів, який здатен стати вашим особистим помічником, що писатиме для вас тексти, код, графіки, таблиці, аналіз та виконуватиме низку інших завдань, які потребували багато часу й ресурсів.
ChatGPT вражає своїми можливостями, наприклад, він може генерувати тексти, відповідати на запитання та навіть прописувати круті ідеї для створення контенту. Як повідомляє 24 Канал, ви можете використовувати ChatGPT для різних завдань, включаючи створення чат-ботів, які можуть взаємодіяти з користувачами, проведення досліджень, розробку аналітичних звітів та чимало іншого – все залежить від вашої фантазії та потреб.
Читайте на сайті Що нам розповів про себе ChatGPT і чи забере він нашу роботу: інтерв'ю зі штучним інтелектом
Як зареєструватися в ChatGPT
Отже, якщо ви хочете використовувати ChatGPT для роботи чи розваг, необхідно зареєструватися на сайті OpenAI. Реєстрація проста і швидка, і дозволить вам отримати доступ до потужного інструменту.Зауважте! ChatGPT від OpenAI з 18 лютого 2023 року офіційно запрацював на території України і є повністю доступним для використання.
Реєструємося в ChatGPT:
- Перейдіть на сайт OpenAI.
- Клацніть на кнопку "Sign up" у верхньому правому куті сторінки.
- Введіть свою електронну пошту та створіть пароль.
- Підтвердьте електронну пошту, натиснувши на посилання у листі, який надійде від OpenAI.
- Введіть своє ім'я та прізвище.
- Прийміть умови використання та політику конфіденційності.
- Після того, як ви успішно зареєструвалися на сайті OpenAI, ви можете отримати доступ до ChatGPT та інших інструментів для обробки мовлення.
Користуватися усіма можливостями ChatGPT наразі можна абсолютно безкоштовно. Варто лише враховувати, що він має обмеження у своїх "знаннях", які закінчуються на 2021 році.
Крім того, OpenAI пропонує різні плани та тарифи на використання ChatGPT, які відрізняються за обсягом та частотою використання. Ви можете вибрати той, який найкраще підходить для вашої діяльності та потреб.
Цікаво ChatGPT тепер доступний в Україні
Важлива порада
Не використовуйте інформацію, згенеровану ChatGPT, для прийняття важливих медичних або фінансових рішень без ретельної перевірки. Хоча ChatGPT дійсно є продуктом штучного інтелекту, що змінює звичні нам процеси пошуку й обробки інформації, він все ще перебуває на стадії розробки і час від часу згенеровані ним дані є феєричною маячнею.