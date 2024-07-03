DJI неочікувано представив електричний гірський велосипед Amflow PL з рекордним запасом ходу

Китайський виробник дронів DJI несподівано вийшов на ринок електричних велосипедів з моделлю Amflow PL. Новинка обіцяє скласти конкуренцію висококласним моделям від таких брендів, як Bosch та Specialized. Amflow PL буде доступний пізніше цього року за ціною від 7000 до 12000 євро.

Чим особливий Amflow PL

Електровелосипед Amflow PL поставляється з акумулятором на вибір на 600 або 800 Вт-год. Він також має підвісну батарею, що збільшує запас ходу. Попри свої передові функції, велосипед легкий, вагою всього 19,2 кг, з рамою з вуглецевого волокна і потужним електродвигуном.

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DJI використала свій великий досвід у виробництві дронів, щоб розробити власний електродвигун Avinox для велосипеда. Двигун Avinox, який, як очікується, буде використовуватися в майбутніх електровелосипедах DJI, має номінальну потужність 250 Вт, що забезпечує крутний момент 105 Н-м. У режимі Boost двигун може досягати 1000 Вт потужності з обертовим моментом 120 Н-м, що ідеально підходить для подолання крутих схилів.



Новітній двигун для електровелосипедів від DJI Avinox / Фото DJI

Акумулятор велосипеда можна зарядити до 75% ємності всього за 1,5 години за допомогою фірмового зарядного пристрою DJI на основі GaN-елементів. Запас ходу версії з акумулятором на 800 Вт-год становить 157 км, а версії з акумулятором на 600 Вт-год - 117 км, за умови їзди по рівній місцевості з підтримкою педалей.

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Батареї DJI на основі GaN-елементів / Фото DJI

Додаткові функції включають 2-дюймовий кольоровий сенсорний OLED-дисплей, інтегрований в раму, і застосунок Avinox для бездротового доступу до даних про поїздку.

Велосипед має чотири режими керування педалями, включаючи автоматичний режим, який регулює потужність залежно від умов їзди. Він також має USB-порт для зарядки пристроїв, повну систему підвіски Fox і сумісний з 27,5-дюймовими та 29-дюймовими задніми колесами.



Дисплей та застосунок відображають дані поїздки та стан велосипеда / Фото DJI

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Amflow PL вийде на ринок у четвертому кварталі цього року. DJI оголосила, що велосипед буде доступний у авторизованих дилерів у Німеччині, Великобританії та Австралії.