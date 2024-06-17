Як доглядати за акумулятором ноутбука, щоб подовжити термін його служби

Акумулятори ноутбуків є важливими компонентами портативних комп'ютерів, але з часом вони неодмінно деградують і втрачають здатність тримати повний заряд. І хоч цього неможливо уникнути, цей процес можна максимально розтягнути в часі, якщо належно дбати про батарею.

На щастя 24 Канал підготував кілька простих порад і рекомендацій, які допоможуть вам продовжити термін служби акумулятора ноутбука та уникнути його передчасної заміни.

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Не заряджайте ноутбук цілу ніч

Якщо тільки ви не використовуєте зарядний пристрій з функцією автоматичного вимкнення, яка припиняє заряджання, коли батарея досягає повної ємності, це погана ідея. В іншому випадку таке поводження з акумулятором може суттєво послабити його.

Навіть якщо ви використовуєте розумний зарядний пристрій, не варто брати в звичку заряджати акумулятор на ніч, оскільки це може прискорити його зношування і створити небезпеку пожежі.

Підтримуйте рівень заряду між 20 і 80 відсотками

Це ідеальний діапазон для здоров'я батареї вашого ноутбука. Повне заряджання батареї до 100% або її розряджання до низького рівня може зменшити термін служби акумулятора.

Деякі моделі ноутбуків оснащені функцією розумного заряджання, яка дозволяє обмежити заряджання батареї 80%. Цю функцію можна активувати через спеціалізований застосунок від виробника ноутбука.

Стежте за температурою

Уникайте користування ноутбуком у спекотних умовах або під час зарядки, адже це може спричинити перегрів та пошкодження батареї. Заряджайте пристрій у місці з гарною вентиляцією, використовуйте стійку або нахиліть ноутбук для кращого повітрообміну.

Якщо ноутбук перегрівається, призупиніть його використання або від'єднайте від електромережі. Не залишайте його на сонці або в нагрітому авто.

Крім того, слід використовувати оригінальний зарядний пристрій, який відповідає потужності акумулятора вашого ноутбука. Використання малопотужного або стороннього зарядного пристрою може сповільнити процес заряджання і вплинути на продуктивність акумулятора. Справжній зарядний пристрій також має функцію безпеки, яка запобігає перезарядці.

Оптимізуйте налаштування вашого ноутбука

Для зменшення споживання заряду акумулятора та подовження часу роботи від одного заряду, рекомендується оптимізувати пристрій. Це можливо шляхом зниження яскравості екрана, відключення фонових додатків, використання режиму енергозбереження, уникнення використання ресурсоємних програм, зберігання ноутбука в прохолодному місці, а також частішого застосування режиму польоту, коли Wi-Fi не потрібен.

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Дотримання цих порад та уважне ставлення до батареї вашого ноутбука допоможе продовжити її термін служби. Проте, якщо ви виявили, що час роботи батареї значно скоротився, рекомендується звернутися до сервісного центру для її заміни.