Дональд Трамп повертається в соцмережі перед виборами: Facebook і Twitter вже готуються

Колишній президент США Дональд Трамп знову побореться за найвищу посаду. Задля цього він розірве ексклюзивну угоду з власною соцмережею Truth Social, повернеться до Facebook і, можливо, до Twitter.

Meta оголосила в середу ввечері, що "скасовує призупинення облікових записів Трампа" у Facebook та Instagram. Минуло понад два роки після того, як колишньому президенту заборонили користуватися платформами за його роль у підбурюванні до бунтів та нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Сторінка політика в Twitter розблокована ще у листопаді 2022 року за наказом Ілона Маска – нового власника соцмережі, який не так давно оголосив себе республіканцем і закликав голосувати за партію.

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Що відомо про повернення у Facebook

Повідомлення про відновлення Трампа з'явилося через тиждень після того, як команда колишнього президента надіслала лист із відповідними вимогами. Вона заявляє, що блокування акаунта експрезидента "різко спотворило і придушило публічний дискурс", тому, балотуючись у президенти, він повинен мати змогу бути присутнім в соцмережах нарівні з іншими кандидатами.

Президент Meta з глобальних питань Нік Клегг заявив, що компанія більше не вважає, що обліковий запис Трампа становить такий самий "серйозний ризик для громадської безпеки", як це було, коли вони спочатку відсторонили його в січні 2021 року. Разом із тим керівництво усвідомлює що рішення буде "жорстко розкритиковане" громадськістю.

Ми не хочемо перешкоджати відкритим дебатам на наших платформах, особливо в контексті демократичних виборів. Люди повинні мати можливість чути, що говорять політики – хороше, погане і потворне – щоб зробити усвідомлений вибір біля виборчої урни. Тепер, коли минув 2-річний термін відсторонення Трампа, питання полягає в тому, чи зменшився серйозний ризик для громадської безпеки, який існував у січні 2021 року, настільки, щоб дозволити блокуванню закінчитися,

– пише у твітері Нік Клегг.

Соцмережа не повідомляє про конкретний день, коли зніме бан зі сторінок, які сумарно мають 58 мільйонів підписників – 35 мільйонів у Facebook і 23 мільйони в Instagram. Однак каже, що відновлення Трампа буде супроводжуватися деякими застереженнями та обмеженнями.

Будуть запроваджені посилені покарання за будь-які порушення стандартів спільноти .

. Тепер, коли Трамп опублікує вміст, що порушує правила, Meta видалятиме його і блокуватиме обліковий запис на період від одного місяця до двох років, залежно від серйозності опублікованого контенту.

Що стосується іншого вмісту, який технічно не порушує правила, але може розглядатися як такий, що сприяє повторенню подій 6 січня, Meta каже, що може обмежити розповсюдження публікацій Трампа – вони залишатимуться видимими на сторінці, але не потраплятимуть в стрічку новин інших користувачів.

Крім того, за таких обставин експрезиденту можуть тимчасово обмежити доступ до рекламних інструментів.

Трамп у Twitter

Що стосується Twitter, то раніше Дональд Трамп заявляв, що не збирається повертатися в соцмережу, навіть якщо його розблокують, і не зробив там жодної публікації, коли це сталось у листопаді. Те ж саме неодноразово підтверджували деякі його соратники.

Також з'ясувалося, політик має договір зі своєю власною соцмережею, яку він повноцінно запустив у лютому 2022 року. Угода вимагає від нього спочатку публікувати дописи в Truth Social. Аналогічні пости можуть з'явитись на інших платформах не раніше, ніж через шість годин. Однак зрозуміло, що ці зобов'язання не забороняють йому користуватися будь-якими іншими платформами.

Як повідомили Rolling Stone два джерела, наприкінці минулого року Трамп повідомив кільком близьким йому людям, що не хоче продовжувати угоду про ексклюзивність. 18-місячний термін виконання цієї вимоги закінчується в червні — саме тоді, коли почнуться республіканські праймеріз.

Дональд Трамп навряд чи відмовиться від використання Truth Social – це очевидно. Там він не підкоряється жодному контролю та правилам, оскільки сам володіє соцмережею та зібрав повністю лояльну аудиторію.

З огляду на надісланий в Meta лист із вимогами про розблокування, можна припустити, що якби Трамп і досі був заблокований в Twitter, то Ілон Маск отримав би аналогічний лист. Попри відсутність якихось чуток чи зливів від джерел, можна очікувати, що Трамп не впустить можливості звертатися до аудиторії в Twitter і все ж повернеться, хоча б на період виборчої кампанії.