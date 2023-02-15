Дослідження: Чорні діри можуть бути квантовими комп'ютерами розвинених цивілізацій

Згідно з нещодавнім дослідженням німецько-грузинської дослідницької групи, розвинені цивілізації можуть використовувати чорні діри як гігантські квантові комп'ютери. Мовиться, що переваги квантових обчислень, включаючи здатність обробляти інформацію експоненціально швидше, ніж цифровим способом, і несприйнятливість до дешифрування.

Науковці припускають, що розвинена цивілізація могла б адаптувати квантові технологію до грандіозних масштабів. Дослідники одразу пропонують шукати докази великомасштабних квантових обчислень як потенційну техносигнатуру для SETI – спільноти з пошуку позаземного розуму.

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Чому саме чорні діри

Дослідження базується на уявленні про те, що найефективнішими сховищами квантової інформації є чорні діри, попри те, що пропонуються пристрої, створені негравітаційними взаємодіями, які також насичують ємність сховища інформації (так звані "сатурони"). Чорні діри можуть бути основним джерелом обчислень для розвинених позаземних цивілізацій і пояснити очевидну відсутність активності, яку ми спостерігаємо, дивлячись на космос.

Дослідження проводили Гія Двалі, фізик-теоретик з Інституту фізики Макса Планка та кафедри фізики Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені, і Заза Османов, професор фізики Вільного університету Тбілісі та науковий співробітник Грузинської національної астрофізичної обсерваторії імені Харадзе.

Це дослідження є новим напрямком для спільноти SETI, оскільки він припускає, що ми повинні розширити пошук техносигнатур за межі традиційного фокусу на радіопередачах і шукати інші методи, такі як спрямована енергія, випромінювання нейтрино, квантові комунікації та гравітаційні хвилі.

Сьогодні ми в основному вивчаємо радіосигнали, і було кілька спроб обстежити небо в пошуках так званих сфер Дайсона – мегаструктур, побудованих навколо зірок. З іншого боку, проблема SETI настільки складна, що має сенс перевірити всі можливі варіанти,

– зазначають автори.

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Ця ідея відштовхується від гіпотези фізика Роджера Пенроуза про те, що чорні діри можуть стати джерелом безмежної енергії, яку можна отримувати в ергосфері, регіоні навколо горизонту подій чорних дір. Багато дослідників припускали, що технологічно розвинені цивілізації так і чинять.