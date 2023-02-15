Ученые предполагают, что развитая цивилизация могла бы адаптировать квантовую технологию к грандиозным масштабам. Исследователи сразу предлагают искать доказательства крупномасштабных квантовых вычислений в качестве потенциальной техносигнатуры для SETI – сообщества по поиску внеземного разума.

Читайте на сайте Новая карта материи Вселенной проливает свет на силы, формировавшие его

Почему именно черные дыры

Исследование базируется на представлении о том, что наиболее эффективными хранилищами квантовой информации являются черные дыры, несмотря на то, что предлагаются устройства, созданные негравитационными взаимодействиями, которые также насыщают емкость хранилища информации (так называемые "сатуроны"). Черные дыры могут быть основным источником вычислений для развитых внеземных цивилизаций и объяснить очевидное отсутствие активности, которую мы наблюдаем, глядя на космос.

Исследования проводили Гия Двали, физик-теоретик из Института физики Макса Планка и кафедры физики Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене, и Заза Османов, профессор физики Свободного университета Тбилиси и научный сотрудник Грузинской национальной астрофизической обсерватории.

Это исследование является новым направлением для сообщества SETI, поскольку он предполагает, что мы должны расширить поиск техносигнатур за пределы традиционного фокуса на радиопередачах и искать другие методы, такие как направленная энергия, нейтрино излучение, квантовые коммуникации и гравитационные волны.

Сегодня мы в основном изучаем радиосигналы, и предпринималось несколько попыток обследовать небо в поисках так называемых сфер Дайсона – мегаструктур, построенных вокруг звезд. С другой стороны, проблема SETI настолько сложна, что имеет смысл проверить все возможные варианты.

– отмечают авторы.

Интересно Ученые обнаружили темную карликовую галактику, почти полностью состоящую из темной материи

Эта идея отталкивается от гипотезы физика Роджера Пенроуза о том, что черные дыры могут стать источником безграничной энергии, получаемой в эргосфере, регионе вокруг горизонта событий черных дыр. Многие исследователи предполагали, что технологически развитые цивилизации так и поступают.