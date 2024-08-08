NASA вирішило долю екіпажу Starliner: астронавти можуть залишиться на МКС до лютого 2025 року

Космічне агентство NASA повідомило, що екіпаж Boeing Starliner може залишитися на Міжнародній космічній станції (МКС) до лютого 2025 року. Потенційно вони повернуться на Землю на космічному кораблі Dragon Crew-9 компанії SpaceX. Це рішення наразі попереднє і залежить від того, чи зможуть інженери Boeing переконати NASA у безпечності Starliner для повернення на Землю до 15 серпня.

Під час нещодавньої прес-конференції NASA надало оновлену інформацію щодо проблем, які виникають зі Starliner компанії Boeing.

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Агентство повідомило про поточні консультації з компанією SpaceX щодо можливості використання космічного корабля Dragon для повернення астронавтів Бутча Вілмора та Суні Вільямса на Землю.

Якщо план буде реалізовано, Dragon Crew-9 доставить на МКС двох астронавтів замість звичайних чотирьох, зарезервувавши два місця для Вілмора та Вільямса.

Якщо цей план буде підтверджено, Вілмор і Вільямс продовжать своє перебування на МКС до лютого 2025 року, що збігається із запланованим поверненням екіпажу Dragon Crew-9. NASA планує відправити на МКС скорочену зміну з двох астронавтів, щоб ефективно управляти ресурсами протягом цього періоду.

Суперечка NASA та Boeing

Таке рішення стало наслідком розбіжностей між інженерами NASA і Boeing щодо проблем з маневровим двигуном Starliner. Boeing стверджує, що проблема зрозуміла і керована, і запевняє, що космічний корабель може безпечно відстикуватися і спуститися на Землю.

Натомість NASA висловлює занепокоєння щодо невирішених аспектів несправності, особливо після того, як проблема з подачею окислювача призвела до зупинки п'яти з 28 маневрових двигунів Starliner під час зближення з МКС.

Що не так зі Starliner

Наземні випробування показали, що нагрівання спричинило розбухання тефлонового ущільнення в системі подачі окислювача, що перекрило подачу реагенту. Чотири двигуни відновили роботу, але один залишився неробочим, що викликало занепокоєння інженерів NASA. Інженери Boeing мають один тиждень, щоб заспокоїти ці побоювання та отримати дозвіл на пілотований спуск.

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NASA також підтвердило, що безпілотне повернення Starliner потребуватиме оновлення програмного забезпечення. Програмне забезпечення автопілота, яке востаннє використовувалося у 2022 році, має бути відновлене і повторно сертифіковане, а цей процес потребує щонайменше чотирьох тижнів.

Таким чином, запуск місії Dragon Crew-9 було відкладено з 18 серпня на кінець вересня, що свідчить про те, що NASA схиляється до безпілотного повернення Starliner.