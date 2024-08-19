З цього матеріалу будуватимуть базу на Місяці: NASA почало важливий експеримент

Бортінженер NASA Метью Домінік досліджує, як мікрогравітація впливає на змішування цементу на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Це дослідження має закласти основу для технології будівництва бази на Місяці з використанням місячного ґрунту.

У той час, як країни розробляють плани зі створення місячних баз, астронавт на МКС застосовує практичний підхід до реалізації цього бачення. NASA зазначило, що Метью Домінік почав вивчати вплив мікрогравітації на будівельну суміш, перемішуючи невелику партію в космосі.

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Цей експеримент є частиною дослідження NASA "Матеріалознавство про твердіння бетону", завданням якого є зрозуміти потенціал будівництва місячної бази з використанням місячного ґрунту.

Хід експерименту

В рамках цього дослідження Домінік змішав імітовану версію місячного ґрунту з невідомими матеріалами та рідким цементним розчином. Суміш була поміщена у два мішки, які потім були розміщені навколо іншого мішка з гарячою водою.

Згодом суміші помістили в морозильну камеру/холодильник/інкубатор для камбуза та експериментів (FRIGE) для інкубації протягом ночі. Розчини відстоюватимуться кілька тижнів при температурі довкілля, а потім вони будуть відправлені на Землю для аналізу на капсулі SpaceX Dragon.

Чому це важливо

Змішування бетону – це енергоємний процес, під час якого виділяється значна кількість вуглекислого газу, що може зробити матеріал крихким і повним повітряних бульбашок, якщо його неправильно перемішати. Розуміння того, як мікрогравітація впливає на цей процес, має вирішальне значення для майбутнього будівництва в космосі.

Випереджаючи запитання, замість того, щоб транспортувати повністю збудовані конструкції в космос, NASA прагне, щоб астронавти збирали будівлі на місці. Цей експеримент, в якому використовується місячний ґрунт, є важливим кроком на шляху до будівництва житла на Місяці.

А тим часом Зонд VIPER ще має шанс відправитися на Місяць, попри скасування місії

Хоча це не перший випадок змішування будівельної суміші у космосі, цей проєкт може допомогти наблизити людство до встановлення постійної присутності на Місяці, перетворивши мрію про "дім далеко від дому" на реальність.