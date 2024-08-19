В то время, как страны разрабатывают планы по созданию лунных баз, астронавт на МКС применяет практический подход к реализации этого видения. NASA отметило, что Мэтью Доминик начал изучать влияние микрогравитации на строительную смесь, перемешивая небольшую партию в космосе.

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Этот эксперимент является частью исследования NASA "Материаловедение о твердении бетона", задачей которого является понять потенциал строительства лунной базы с использованием лунного грунта.

Ход эксперимента

В рамках этого исследования Доминик смешал имитированную версию лунного грунта с неизвестными материалами и жидким цементным раствором. Смесь была помещена в два мешка, которые затем были размещены вокруг другого мешка с горячей водой.

Впоследствии смеси поместили в морозильную камеру/холодильник/инкубатор для камбуза и экспериментов (FRIGE) для инкубации в течение ночи. Растворы будут отстаиваться несколько недель при температуре окружающей среды, а затем они будут отправлены на Землю для анализа на капсуле SpaceX Dragon.

Почему это важно

Смешивание бетона – это энергоемкий процесс, во время которого выделяется значительное количество углекислого газа, что может сделать материал хрупким и полным воздушных пузырьков, если его неправильно перемешать. Понимание того, как микрогравитация влияет на этот процесс, имеет решающее значение для будущего строительства в космосе.

Опережая вопросы, вместо того, чтобы транспортировать полностью построенные конструкции в космос, NASA стремится, чтобы астронавты собирали здания на месте. Этот эксперимент, в котором используется лунный грунт, является важным шагом на пути к строительству жилья на Луне.

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Хотя это не первый случай смешивания строительной смеси в космосе, этот проект может помочь приблизить человечество к установлению постоянного присутствия на Луне, превратив мечту о "доме вдали от дома" в реальность.