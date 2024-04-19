Жахливі паводки в Дубаї можуть бути наслідком експериментів з посіву хмар

Хмарний посів – метод впливу на кількість опадів шляхом маніпулювання хмарами – є основною практикою в ОАЕ протягом десятиліть. Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) заперечує будь-який зв'язок між нещодавньою повінню в Дубаї та своїми давніми ініціативами із засіву хмар.

Попри повідомлення Bloomberg про те, що літаки для зміни погоди в ОАЕ були активні в попередні дні, уряд стверджує, що вони не були задіяні під час шторму, який затопив Дубай, спричинивши значні перебої в роботі, включаючи закриття міського аеропорту і трагічні людські жертви.

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У відповідь на запит The National представник Національного центру метеорології ОАЕ наголосив, що літаки, які розсіюють хмари, не втручалися в штормову систему, що призвела до повені. У заяві пояснюється, що розсіювання хмар повинно проводитися на ранніх стадіях формування хмар, а втручатися після того, як над Перською затокою розвинулася сильна гроза, було вже занадто пізно.

CNN повідомила, що нещодавній шторм став найсильнішою зливою в регіоні за останні 75 років, причому в деяких районах випало до 25 сантиметрів опадів протягом 24-годинного періоду. Відсутність інфраструктури, здатної впоратися з такою кількістю опадів, а також швидка урбанізація Дубаю та обмеженість зелених насаджень посилили наслідки повені.

Слід зауважити, що сусідній Оман також зазнав людських жертв через раптові повені в регіоні.

Відео наслідків повені з аеропорту Дубай

Журнал Wired припускає, що в той час, як хмарні опади привертають увагу, першопричини повені в Дубаї криються в неадекватній інфраструктурі та наслідках зміни клімату.

На думку Wired, усунення недоліків міського планування та адаптація до мінливої динаміки клімату можуть бути більш ефективними стратегіями, ніж покладання лише на хмарний посів.

Міські планувальники по всьому світу намагаються зробити свої міста "пористішими", щоб допомогти впоратися зі зливовими паводками і заощадити більше води для більш сухих періодів року. Замість того, щоб за допомогою засіювання хмар перетворити небо на губку, Дубаю краще було б спробувати перетворити місто на таку ж губку,

– зауважує Аміт Катвала з Wired.

А тим часом Великий астероїд наблизився до Землі на відстань видимості в телескоп

Загалом науковці схиляються до думки, що руйнівні повені в регіоні стали наслідком низки факторів серед яких, зокрема, тривале застосування технологій з посіву хмар в ОАЕ. В майбутньому уряду слід докласти зусиль для створення інфраструктури, яка допоможе долати наслідки стихії, яка, ймовірно, тепер ставатиметься частіше через потепління та інші чинники.