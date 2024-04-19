Несмотря на сообщения Bloomberg о том, что самолеты для изменения погоды в ОАЭ были активны в предыдущие дни, правительство утверждает, что они не были задействованы во время шторма, который затопил Дубай, вызвав значительные перебои в работе, включая закрытие городского аэропорта и трагические человеческие жертвы.

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В ответ на запрос The National представитель Национального центра метеорологии ОАЭ отметил, что самолеты, которые рассеивают облака, не вмешивались в штормовую систему, приведшую к наводнению. В заявлении объясняется, что рассеивание облаков должно проводиться на ранних стадиях формирования облаков, а вмешиваться после того, как над Персидским заливом развилась сильная гроза, было уже слишком поздно.

CNN сообщила, что недавний шторм стал самым сильным ливнем в регионе за последние 75 лет, причем в некоторых районах выпало до 25 сантиметров осадков в течение 24-часового периода. Отсутствие инфраструктуры, способной справиться с таким количеством осадков, а также быстрая урбанизация Дубая и ограниченность зеленых насаждений усилили последствия наводнения.

Следует заметить, что соседний Оман также понес человеческие жертвы из-за внезапных наводнений в регионе.

Видео последствий наводнения из аэропорта Дубай

Журнал Wired предполагает, что в то время, как облачные осадки привлекают внимание, первопричины наводнения в Дубае кроются в неадекватной инфраструктуре и последствиях изменения климата.

По мнению Wired, устранение недостатков городского планирования и адаптация к меняющейся динамике климата могут быть более эффективными стратегиями, чем полагаться только на облачный посев.

Городские планировщики по всему миру пытаются сделать свои города более "пористыми", чтобы помочь справиться с ливневыми паводками и сэкономить больше воды для более сухих периодов года. Вместо того, чтобы с помощью засеивания облаков превратить небо в губку, Дубаю лучше было бы попробовать превратить город в такую же губку,

– замечает Амит Катвала из Wired.

А тем временем Большой астероид приблизился к Земле на расстояние видимости в телескоп

В целом ученые склоняются к мнению, что разрушительные наводнения в регионе стали следствием ряда факторов среди которых, в частности, длительное применение технологий по посеву облаков в ОАЭ. В будущем правительству следует приложить усилия для создания инфраструктуры, которая поможет преодолевать последствия стихии, которая, вероятно, теперь будет происходить чаще из-за потепления и других факторов.