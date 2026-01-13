Течії Ель-Ніньйо та Ла-Нінья мають ще один прихований вплив на планету, який раніше не помічали

Науковці з Техаського університету виявили, що кліматичний феномен ENSO, який включає океанічні течії Ель-Ніньо та Ла-Нінью, впливає на водні екстремуми по всій планеті. Дослідження показало несподіваний ефект синхронізації посух і повеней між континентами.

Що впливає на глобальні посухи та повені?

Протягом останніх двох десятиліть саме ENSO виявилася основною рушійною силою екстремальних змін у запасах води на глобальному рівні. Дослідники проаналізували дані за період з 2002 до 2024 року та виявили, що цей феномен має синхронізуючий ефект на водні екстремуми по всіх континентах, пише 24 Канал з посиланням на Phys.org.

У дослідженні, яке з'явилось у журналі AGU Advances, науковці вперше відстежили загальні запаси води та їхній зв'язок з ENSO на глобальному рівні. Загальні запаси води – це критично важливий кліматичний показник, який охоплює всю воду на певній території: від поверхневих водойм, озер і струмків до снігового покриву, вологості ґрунту та підземних вод.

Ашраф Ратеб, провідний автор дослідження, зазначив, що традиційні методи підрахунку екстремальних подій дають обмежену кількість даних для аналізу. Натомість команда дослідила просторові зв'язки між екстремумами, що надало значно більше інформації про закономірності, які керують посухами та повенями у світовому масштабі.

Для оцінки запасів води науковці використали гравітаційні дані супутників GRACE та GRACE-FO від NASA. Вимірювання проводилися на просторових масштабах приблизно 300 – 400 кілометрів. Дослідники класифікували вологі екстремуми як показники вище 90-го процентиля загальних запасів води для регіону, а сухі екстремуми – як показники нижче 10-го процентиля.

Результати

З'ясувалося, що аномальна активність ENSO може одночасно штовхати віддалені один від одного регіони до сухих або вологих умов. Посухи пов'язані з Ель-Ніньо в одних регіонах та з Ла-Нінья в інших, а для вологих екстремумів спостерігається протилежна закономірність.

Наприклад, посухи під час Ель-Ніньо виникли в Південній Африці в середині 2000-х років та в Амазонії протягом 2015 – 2016 років.

У 2010 – 2011 роках Ла-Нінья збіглася з надзвичайно вологими умовами в Австралії, південно-східній Бразилії та Південній Африці.

Крім висвітлення глобального впливу ENSO на воду, дослідження також виявило глобальну зміну водних екстремумів приблизно в 2011 – 2012 роках. До 2011 року переважали вологі екстремуми, а після 2012 року почастішали сухі екстремуми. Цей перехід пов'язують з десятилітнім кліматичним циклом у Тихому океані, який модулює ефекти ENSO.

Бріджет Сканлон, співавторка дослідження та науковиця Бюро економічної геології Техаського університету, пояснила важливість розуміння глобальних закономірностей. Аналіз планетарного масштабу дозволяє визначити, які території одночасно переживають засуху або надлишок вологи і, можливо, передбачати це наперед. Це безпосередньо впливає на доступність води, виробництво їжі та глобальну торгівлю. Якщо ми зможемо прогнозувати нестачу води або повені, в нас буде час на адаптацію та прийняття альтернативних рішень, що захистить людей по всьому світу від голоду та катастроф.

Прогнозування

Варто зазначити, що вчені не вміють точно прогнозувати Ель-Ніньо та Ла-Нінья. Вони лише спостерігають за фактичними показниками температури поверхневих вод, а потім роблять висновки про початок одного або іншого. Обидва періоди течій не мають чітких часових меж – вони можуть починатися через різні проміжки часу й мати різну тривалість. Однак, у 2024 році розробили метод прогнозування сильного Ель-Ніньо нібито на роки вперед, використовуючи кліматичні дані за тисячі років. Дослідження показало, що прогнози Ель-Ніньо можна робити щонайменше за два роки наперед, але поки неясно, наскільки вони ефективні.