Квітуча пустеля

Близько 11 міліметрів опадів випало в середині квітня, що в поєднанні з ранковим туманом активізувало рослинність, яка може залишатися в стані спокою до 15 років. Одними із перших видів, які прикрасили ландшафт цього року, були "пата де гуанако" (Cistanthe grandiflora) з яскравими квітами кольору фуксії та білі "польові зітхання" (Nolana baccata).

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Рідкісне зимове цвітіння зараз відбувається на території площею від 300 до 400 квадратних кілометрів, повідомив Сесар Пісарро, керівник відділу збереження біорізноманіття та наукових досліджень Національної лісової корпорації в Атакамі.

Повноцінне ж цвітіння пустелі, яке відбувається навесні (з вересня по жовтень) завдяки зимовим дощам, може простягатися на площі близько 15 000 квадратних кілометрів, де цвіте понад 200 видів рослин.

Зазвичай квіти пустелі розквітають навесні (коли у нас, у Північній півкулі, осінь), якщо перед цим випадає щонайменше 15 міліметрів опадів. Часто це пов'язано з явищем Ель-Ніньйо, яке збільшує кількість опадів у Чилі вище середнього рівня. У 2015 році дощі випали в березні, активізувавши вегетацію взимку, так само, як це відбувається зараз. Потім дощило з червня по серпень, тому пустеля вибухнула квітами повторно навесні.



Пустеля Атакама розцвіла посеред зими / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa



Пустеля Атакама розцвіла посеред зими / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa



Пустеля Атакама розцвіла посеред зими / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa

Рідкісне зимове цвітіння пустелі Атакама не обходиться без проблем. Головна з них, за словами Марії Фернанди Перес, доцентки кафедри екології Папського католицького університету Чилі, полягає в тому, що запилювачі прибувають не так швидко, як рослини реагують на дощ.

Якщо насіння проростає і цвіте, але запилювачі не прилітають, насіння вичерпується,

– сказала вона журналістам.

Через нижчі, ніж зазвичай, температури, зараз там немає бджіл, метеликів, жуків та інших запилювачів. Були помічені лише кліщі та кілька рептилій, птахів і ссавців.

Трав'янисті рослини, як ті, що цвітуть у пустелі Атакама, мають механізм самозапилення, який активується, якщо запилювачі не прилітають у певний рік. Але цей резервний варіант відбувається наприкінці цвітіння.



Пустеля Атакама розцвіла посеред зими / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa

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Зі зміною клімату такі аномальні явища, як цьогорічне зимове цвітіння, можуть почастішати, що потенційно означатиме, що однорічні рослини не розмножуватимуться. За словами вчених, у квітучій пустелі залишаться лише цибулинні рослини, що різко зменшить її різноманітність або звільнить місце для інвазивних видів.



Пустеля Атакама розцвіла посеред зими / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa



Пустеля Атакама розцвіла посеред зими / Фото César Esteban/Pizarro Gacitúa