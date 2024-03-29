Xiaomi розпочала офіційні продажі електромобіля SU7: скільки коштує альтернатива Tesla
Компанія Xiaomi, відомий технологічний гігант, нещодавно представила свою останню новинку на ринку електромобілів у Китаї – електромобіль Xiaomi SU7. Ці автівки можуть похвалитися широким спектром кольорів і оснащені цілим рядом специфікацій.
Як раніше повідомляв 24 Канал, директор Xiaomi ще на минулому тижні анонсував початок замовлень на китайський електрокар. Тоді ж він натякнув, що ціна не буде вищою за 70 тисяч доларів.
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Потенційні покупці мають можливість вибрати один з трьох варіантів:
- Стандарт: Починаючи від 216 000 юанів (приблизно 30 тисяч доларів);
- Pro: Від 246 000 юанів (приблизно 34 тисячі доларів);
- Max: від 300 000 юанів (приблизно 42 тисячі доларів).
На початковому етапі подачі заявок компанія Xiaomi повідомила, що отримала величезну кількість заявок: понад 50 000 замовлень було отримано протягом перших 27 хвилин. Потенційні покупці повинні внести депозит у розмірі 5 000 юанів, щоб забезпечити свою покупку, а поставки, як очікується, розпочнуться на початку квітня.
На що здатна SU7
Технічні характеристики Xiaomi SU7 були раніше оприлюднені під час офіційної презентації в грудні 2023 року. Ці витончені седани вміщують п'ять пасажирів і працюють на технології HyperOS, безперешкодно інтегруючись зі смартфонами Xiaomi. Крім того, всі моделі оснащені функцією автономного водіння, яка спочатку буде доступна в деяких містах Китаю.
Потужність SU7 коливається від 299 до 673 кінських сил, залежно від обраної комплектації. Розгін від 0 до 100 км/год становить від 5,28 секунди у базовій моделі до 2,78 секунди у топової версії.
Запас ходу стандартної моделі становить 700 км, моделі Pro – 830 км, а моделі Max – 800 км на одному заряді.
Крім того, всі моделі підтримують швидку зарядку, хоча швидкість зарядки залежить від типу акумулятора.
- Моделі Standard і Pro можуть подолати 350 кілометрів за 15 хвилин заряджання;
- Модель Max може проїхати 510 кілометрів за той самий проміжок часу.
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Порівняно з Tesla Model 3 початкового рівня, Xiaomi SU7 демонструє чудове прискорення: час розгону від 0 до 100 км/год становить 6,1 секунди, а збільшений запас ходу - 606 кілометрів.
Хоча запуск у Китаї привернув значну увагу, Xiaomi ще не оголосила графік глобальної експансії SU7 на інші ринки.