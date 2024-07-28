Zeekr почав блокувати функції в автомобілях, перепроданих за межами Китаю – у росіян проблеми
Китайський виробник електромобілів Zeekr почав відключати функції управління в автомобілях, які були неофіційно перепродані за межами Китаю. Таким чином компанія бореться з імпортом на "сірий" ринок, однак потенційні покупці таких авто точно не зрадіють такій ініціативі.
Варто зауважити, що Zeekr виробляє авто преміум-класу, а відключення функцій стосується усіх електрокарів, вироблених після 15 липня 2024 року, повідомляє 24 Канал.
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Компанія відслідковує такі авто завдяки несанкціонованим SIM-картам або завдяки сигналу, що вони перебувають за межами визначеної зони обслуговування, передбаченої договором купівлі-продажу.
Які саме функції перестають працювати?
Водії, які зіткнулися з відключенням функцій, отримали повідомлення системи автомобіля про те, що він перебуває за межами зони обслуговування, і пораду повернути транспортний засіб до Китаю. Якщо попередження проігнорувати, центральний екран і пов'язані з ним функції управління, такі як навігація, музика і кондиціонер, вимикаються, хоча автомобіль залишається придатним для руху.Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.
Цікаво, що велика кількість таких авто незаконно потрапляє на ринки Казахстану, а потім до Росії. У компанії зазначили, що хоча іноземні громадяни можуть легально купувати автомобілі Zeekr під час перебування в Китаї, використання цих транспортних засобів за межами Китаю вимагає спеціального дозволу від Zeekr.
Ця нова політика спричинила значні потрясіння на ринку, оскільки багато імпортерів не знали про майбутні обмеження і вже отримали низку скарг від клієнтів.
Електромобілі Zeekr офіційно доступні в чотирьох країнах СНД:
- Азербайджані,
- Білорусі,
- Казахстані,
- Узбекистані.
Хоча в Росії автомобілі Zeekr офіційно не продаються, вони мають популярність на "сірому" ринку.В Україні авто цього бренду теж можна було зустріти раніше. Точно не відомо яка кількість саме нових електрокарів присутня на території нашої країни, однак точно можна сказати, що їх власники стикнуться з такими ж проблемами, якщо авто було придбано не за офіційною процедурою Zeekr.
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Наразі, схоже, що автомобілі Zeekr, вироблені після 15 липня, фактично стануть нефункціональними за межами Китаю без відповідного дозволу.