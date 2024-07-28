Варто зауважити, що Zeekr виробляє авто преміум-класу, а відключення функцій стосується усіх електрокарів, вироблених після 15 липня 2024 року, повідомляє 24 Канал.
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Компанія відслідковує такі авто завдяки несанкціонованим SIM-картам або завдяки сигналу, що вони перебувають за межами визначеної зони обслуговування, передбаченої договором купівлі-продажу.
Які саме функції перестають працювати?
Водії, які зіткнулися з відключенням функцій, отримали повідомлення системи автомобіля про те, що він перебуває за межами зони обслуговування, і пораду повернути транспортний засіб до Китаю. Якщо попередження проігнорувати, центральний екран і пов'язані з ним функції управління, такі як навігація, музика і кондиціонер, вимикаються, хоча автомобіль залишається придатним для руху.
Цікаво, що велика кількість таких авто незаконно потрапляє на ринки Казахстану, а потім до Росії. У компанії зазначили, що хоча іноземні громадяни можуть легально купувати автомобілі Zeekr під час перебування в Китаї, використання цих транспортних засобів за межами Китаю вимагає спеціального дозволу від Zeekr.
Ця нова політика спричинила значні потрясіння на ринку, оскільки багато імпортерів не знали про майбутні обмеження і вже отримали низку скарг від клієнтів.
Електромобілі Zeekr офіційно доступні в чотирьох країнах СНД:
- Азербайджані,
- Білорусі,
- Казахстані,
- Узбекистані.
Хоча в Росії автомобілі Zeekr офіційно не продаються, вони мають популярність на "сірому" ринку.
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Наразі, схоже, що автомобілі Zeekr, вироблені після 15 липня, фактично стануть нефункціональними за межами Китаю без відповідного дозволу.