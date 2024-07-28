Варто зауважити, що Zeekr виробляє авто преміум-класу, а відключення функцій стосується усіх електрокарів, вироблених після 15 липня 2024 року, повідомляє 24 Канал.

Читайте на сайті Водії Tesla використовують небезпечний трюк, щоб прискорити заряджання машин: що каже компанія

Компанія відслідковує такі авто завдяки несанкціонованим SIM-картам або завдяки сигналу, що вони перебувають за межами визначеної зони обслуговування, передбаченої договором купівлі-продажу.

Які саме функції перестають працювати?

Водії, які зіткнулися з відключенням функцій, отримали повідомлення системи автомобіля про те, що він перебуває за межами зони обслуговування, і пораду повернути транспортний засіб до Китаю. Якщо попередження проігнорувати, центральний екран і пов'язані з ним функції управління, такі як навігація, музика і кондиціонер, вимикаються, хоча автомобіль залишається придатним для руху.

Цікаво, що велика кількість таких авто незаконно потрапляє на ринки Казахстану, а потім до Росії. У компанії зазначили, що хоча іноземні громадяни можуть легально купувати автомобілі Zeekr під час перебування в Китаї, використання цих транспортних засобів за межами Китаю вимагає спеціального дозволу від Zeekr.

Ця нова політика спричинила значні потрясіння на ринку, оскільки багато імпортерів не знали про майбутні обмеження і вже отримали низку скарг від клієнтів.

Електромобілі Zeekr офіційно доступні в чотирьох країнах СНД:

Азербайджані,

Білорусі,

Казахстані,

Узбекистані.

Хоча в Росії автомобілі Zeekr офіційно не продаються, вони мають популярність на "сірому" ринку.

В Україні авто цього бренду теж можна було зустріти раніше. Точно не відомо яка кількість саме нових електрокарів присутня на території нашої країни, однак точно можна сказати, що їх власники стикнуться з такими ж проблемами, якщо авто було придбано не за офіційною процедурою Zeekr.

Дивіться також Виглядає смачно: концепт нового Cadillac Sollei схожий на брикет ванільного морозива

Наразі, схоже, що автомобілі Zeekr, вироблені після 15 липня, фактично стануть нефункціональними за межами Китаю без відповідного дозволу.