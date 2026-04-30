Ракета SpaceX зіткнеться з Місяцем цього літа: де саме вона упаде

Навколо Землі та її природного супутника роками кружляють уламки людських технологій, які вже давно виконали свої завдання. Один із таких об'єктів невдовзі завершить свою подорож гучним зіткненням, привертаючи увагу астрономів по всьому світу через незвичну траєкторію свого падіння.

Що відомо про майбутнє зіткнення?

Згідно з новими розрахунками фахівців, верхній ступінь ракети Falcon 9 заввишки 13,8 метра невдовзі припинить своє хаотичне обертання у космічному просторі. Цей масивний фрагмент залишився на орбіті після запуску, який відбувся на початку 2025 року. Тоді ракета успішно виконала своє завдання, вивівши в космос два важливі апарати, призначені для дослідження поверхні Місяця, пише Live Science.

Мова йде про посадковий модуль Blue Ghost, розроблений приватною компанією Firefly Aerospace, який успішно дістався цілі у березні 2025 року, а також японський апарат Hakuto-R від компанії ispace, зв'язок із яким було втрачено під час спроби приземлення у червні того ж року.

Коли й куди впаде ракета?

Біл Грей, професійний астроном та розробник спеціалізованого програмного забезпечення Project Pluto для відстеження навколоземних об'єктів, стверджує, що зіткнення відбудеться 5 серпня. За його даними, об'єкт впаде на межі видимого та зворотного боків Місяця, безпосередньо біля кратера "Ейнштейн".



Уламки ракети, ймовірно, впадуть у кратер Ейнштейна на Місяці або поблизу нього / Фото Bill Gray

За останній рік різні системи спостереження за астероїдами фіксували цей фрагмент понад 1 000 разів, поки він рухався орбітою навколо системи Земля – Місяць. Швидкість об'єкта під час падіння становитиме приблизно 8 700 кілометрів на годину, що приблизно у 7 разів перевищує швидкість звуку на Землі.

Біл Грей зазначає, що рух космічного сміття зазвичай є досить передбачуваним, оскільки він підпорядковується гравітаційному впливу Землі, Місяця, Сонця та інших планет. Хоча тиск сонячного випромінювання може дещо коригувати траєкторію, він навряд чи суттєво змінить час або місце фінального зіткнення.

Варто зауважити, що це не перший подібний прогноз Грея. У 2022 році він уже передбачав падіння ракети на Місяць, помилившись у часі лише на кілька секунд, а в місці удару – на кілька кілометрів. Цікаво, що спочатку той об'єкт також вважали ступенем Falcon 9, але пізніше з'ясувалося, що це був китайський ракетний прискорювач.

Недбалість землян: чому ця новина є поганою для нас

На думку дослідника, цей інцидент є яскравим свідченням недбалого ставлення до утилізації відпрацьованого обладнання. Хоча ми ще не почали колонізацію Місяця, а вже засмічуємо його.

Ситуація з накопиченням космічного сміття викликає дедалі більше занепокоєння у міжнародній спільноті. Наразі на Місяці немає постійної людської інфраструктури, якій міг би зашкодити цей уламок, але вже за кілька років обставини зміняться.

Сполучені Штати Америки планують збільшити частоту запусків, готуючи щорічні місії в межах програми Артеміда IV та V, які можуть стартувати вже у 2028 році.

Китай, зі свого боку, має намір висадити своїх перших тайконавтів на місячну поверхню до 2030 року.

У зв'язку з будівництвом постійних баз, особливо в районі південного полюса, простір навколо супутника ставатиме дедалі тіснішим, як це вже давно відбувається із земною орбітою, де кількість сміття збільшується щороку.

Експерти наголошують, що космічним агентствам і приватним корпораціям необхідно змінити підхід до утилізації обладнання. Замість того, щоб залишати відпрацьовані ступені на орбітах навколо Землі чи Місяця, їх варто спрямовувати на орбіти навколо Сонця. Це дозволить мінімізувати ризики для майбутніх екіпажів та дорогої техніки, що працюватиме на місячній поверхні.

Науковий інтерес: чи можна буде побачити удар із Землі

Хоча падіння ракети не несе прямої загрози для наявних робочих космічних апаратів, воно викликає певний науковий інтерес. Цінність прийдешньої події полягає виключно у можливості вивчити новоутворений кратер.

Сам момент зіткнення, найімовірніше, буде занадто слабким для того, щоб його можна було побачити з Землі навіть за допомогою великих професійних телескопів. Проте детальні знімки місця падіння, зроблені пізніше, можуть дати вченим нові дані про структуру рельєфу в цій зоні.