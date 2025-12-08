6 прихованих функцій Chrome, які зекономлять ваш час

Google Chrome – це не просто вікно в інтернет, а потужний інструмент, здатний значно полегшити щоденну рутину. Більшість користувачів обмежуються базовим функціоналом, ігноруючи вбудовані можливості для оптимізації роботи. Використання неочевидних налаштувань дозволяє автоматизувати процеси, краще організувати робочий простір та уникнути зайвих маніпуляцій мишею

Браузер часто стає центром робочого процесу, проте мало хто використовує його потенціал на повну. Існує кілька функцій, які здатні перетворити хаотичний серфінг на структуровану роботу, заощаджуючи години часу, розповідає 24 Канал з посиланням на Make Use Of.

Дивіться також Три корисні функції Google Календаря, про які ви могли не знати

Як швидко знайти потрібну вкладку?

Коли відкрито десятки сторінок у різних вікнах, знайти потрібну стає справжнім викликом. Замість того щоб вдивлятися у крихітні іконки сайтів, можна скористатися вбудованим пошуком. Комбінація клавіш Ctrl + Shift + A (або Cmd + Shift + A на macOS) викликає меню з переліком усіх відкритих вкладок.

Тут можна знайти сторінку за назвою або адресою, а також побачити перелік нещодавно закритих вкладок, що особливо корисно при випадковому закритті важливої інформації.

Як розділити профілі?

Постійний вхід та вихід з облікових записів (Slack, пошта, хмарні сховища) для перемикання між особистими та робочими справами забирає час і підвищує ризик помилок. Chrome дозволяє створити окремі профілі для роботи, навчання та особистого життя.

Кожен профіль є ізольованим середовищем зі своїм набором закладок, історією, файлами cookie та розширеннями. Це дозволяє одним кліком змінювати контекст роботи, не плутаючи особисті листи з корпоративними документами.

Як працює групування вкладок в Chrome?

Для візуального порядку варто використовувати групи вкладок. Це елегантне рішення для тих, хто одночасно веде кілька проєктів.

Щоб створити групу, достатньо натиснути правою кнопкою миші на вкладку та обрати опцію додавання до нової групи. Їй можна присвоїти назву та колір.

Групи можна згортати, звільняючи місце на панелі, що дозволяє тримати під рукою навіть 40+ відкритих сторінок, чітко розділених за пріоритетами чи клієнтами.

Які гарячі клавіші для розширень працюють в Chrome?

Кліки по іконках розширень – це мікрозавдання, які сумарно займають багато часу. Браузер дозволяє призначити власні комбінації клавіш для запуску менеджерів паролів, нотаток чи інструментів для скриншотів.

Налаштувати це можна за адресою chrome://extensions/shortcuts. Наприклад, комбінація Ctrl + Shift + P може миттєво відкривати менеджер паролів без необхідності тягнутися курсором до меню.

Як шукати інформацію на сайтах через адресний рядок?

Замість того щоб спочатку відкривати сайт (наприклад, Вікіпедію чи Amazon), а потім вводити запит у його пошуковий рядок, це можна зробити напряму з адресного рядка Chrome.

Для налаштування потрібно перейти в chrome://settings/searchEngines. Там слід додати нову пошукову систему: вказати назву сайту, ключове слово (наприклад, "wk") та URL-адресу пошуку, замінивши конкретний запит на символи %s. Після цього достатньо ввести в адресному рядку "wk", натиснути пробіл і написати запит – браузер одразу відкриє результати пошуку на потрібному ресурсі.

Це може бути дуже корисно, якщо ви часто шукаєте якусь інформацію на конкретному порталі чи ресурсі. В такому випадку краще налаштувати цю можливість попередньо і це зекономить вам час та кількість кліків.

Як швидко відновити закриті сторінки в Chrome?

Випадково закрита вкладка – поширена проблема. Замість довгого пошуку в історії, варто запам'ятати одну просту комбінацію Ctrl + Shift + T (Cmd + Shift + T на macOS). Вона миттєво відновлює останню закриту вкладку.

Повторне натискання відкриватиме попередні закриті сторінки у зворотному хронологічному порядку, аж до відновлення цілого вікна з усіма його вкладками.

Як швидко відкрити нову вкладку?

Схожа комбінація працює і для відкривання нової сторінки. Авжеж це можна зробити за допомогою миші, але суттєво швидше натиснути Ctrl + T (Cmd + T на macOS) і нова сторінка буде готовою до роботи.

Як швидко перемикатися між вкладками?

Якщо ви працюєте з невеликою кількістю відкритих вкладок між якими потрібно швидко перемикатися – можна використовувати просту комбінацію. Уявіть, що кожній вашій вкладці послідовно прив'язана цифра від 1 до 0, а далі натисніть комбінацію Ctrl + 1 (або іншу цифру) і браузер перемкнеться на потрібну вкладку.