6 скрытых функций Chrome, которые сэкономят ваше время

Google Chrome это не просто окно в интернет, а мощный инструмент, способный значительно облегчить ежедневную рутину. Большинство пользователей ограничиваются базовым функционалом, игнорируя встроенные возможности для оптимизации работы. Использование неочевидных настроек позволяет автоматизировать процессы, лучше организовать рабочее пространство и избежать лишних манипуляций мышью

Браузер часто становится центром рабочего процесса, однако мало кто использует его потенциал на полную. Существует несколько функций, которые способны превратить хаотичный серфинг на структурированную работу, экономя часы времени, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Make Use Of.

Как быстро найти нужную вкладку?

Когда открыты десятки страниц в разных окнах, найти нужную становится настоящим вызовом. Вместо того чтобы всматриваться в крошечные иконки сайтов, можно воспользоваться встроенным поиском. Комбинация клавиш Ctrl + Shift + A (или Cmd + Shift + A на macOS) вызывает меню с перечнем всех открытых вкладок.

Здесь можно найти страницу по названию или адресу, а также увидеть перечень недавно закрытых вкладок, что особенно полезно при случайном закрытии важной информации.

Как разделить профили?

Постоянный вход и выход из учетных записей (Slack, почта, облачные хранилища) для переключения между личными и рабочими делами отнимает время и повышает риск ошибок. Chrome позволяет создать отдельные профили для работы, учебы и личной жизни.

Каждый профиль является изолированной средой со своим набором закладок, историей, файлами cookie и расширениями. Это позволяет одним кликом менять контекст работы, не путая личные письма с корпоративными документами.

Как работает группировка вкладок в Chrome?

Для визуального порядка стоит использовать группы вкладок. Это элегантное решение для тех, кто одновременно ведет несколько проектов.

Чтобы создать группу, достаточно нажать правой кнопкой мыши на вкладку и выбрать опцию добавление в новую группу. Ей можно присвоить название и цвет.

Группы можно сворачивать, освобождая место на панели, что позволяет держать под рукой даже 40+ открытых страниц, четко разделенных по приоритетам или клиентам.

Какие горячие клавиши для расширений работают в Chrome?

Клики по иконкам расширений – это микрозадачи, которые суммарно занимают много времени. Браузер позволяет назначить собственные комбинации клавиш для запуска менеджеров паролей, заметок или инструментов для скриншотов.

Настроить это можно по адресу chrome://extensions/shortcuts. Например, комбинация Ctrl + Shift + P может мгновенно открывать менеджер паролей без необходимости тянуться курсором к меню.

Как искать информацию на сайтах через адресную строку?

Вместо того чтобы сначала открывать сайт (например, Википедию или Amazon), а затем вводить запрос в его поисковую строку, это можно сделать напрямую из адресной строки Chrome.

Для настройки нужно перейти в chrome://settings/searchEngines. Там следует добавить новую поисковую систему: указать название сайта, ключевое слово (например, "wk") и URL-адрес поиска, заменив конкретный запрос на символы %s. После этого достаточно ввести в адресной строке "wk", нажать пробел и написать запрос – браузер сразу откроет результаты поиска на нужном ресурсе.

Это может быть очень полезно, если вы часто ищете какую-то информацию на конкретном портале или ресурсе. В таком случае лучше настроить эту возможность предварительно и это сэкономит вам время и количество кликов.

Как быстро восстановить закрытые страницы в Chrome?

Случайно закрытая вкладка – распространенная проблема. Вместо долгого поиска в истории, стоит запомнить одну простую комбинацию Ctrl + Shift + T (Cmd + Shift + T на macOS). Она мгновенно восстанавливает последнюю закрытую вкладку.

Повторное нажатие будет открывать предыдущие закрытые страницы в обратном хронологическом порядке, вплоть до восстановления целого окна со всеми его вкладками.

Как быстро открыть новую вкладку?

Похожая комбинация работает и для открытия новой страницы. Конечно это можно сделать с помощью мыши, но существенно быстрее нажать Ctrl + T (Cmd + T на macOS) и новая страница будет готова к работе.

Как быстро переключаться между вкладками?

Если вы работаете с небольшим количеством открытых вкладок между которыми нужно быстро переключаться – можно использовать простую комбинацию. Представьте, что каждой вашей вкладке последовательно привязана цифра от 1 до 0, а далее нажмите комбинацию Ctrl + 1 (или другую цифру) и браузер переключится на нужную вкладку.