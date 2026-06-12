В Україні шукають авторів міста майбутнього: стартує хакатон із фондом чверть мільйона гривень

Інженерія, програмування, штучний інтелект і міські технології стануть основою нового всеукраїнського змагання для молоді. Учасникам пропонують не лише придумати інноваційну ідею, а й створити її робочий прототип та представити експертам галузі.

В Україні стартував набір на Future in Action Hackathon – всеукраїнський інженерний хакатон для школярів, студентів, молодих інженерів і розробників віком до 25 років, розповідає 24 Канал.

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Учасникам пропонують створити власну концепцію Orbital City Lab – міста майбутнього, у якому інженерія, сучасні технології, програмування, електроніка та штучний інтелект допомагають створювати нові сервіси й рішення для людей. Головне завдання команд – розробити власний проєкт і підготувати MVP, тобто мінімально життєздатний продукт, який демонструє роботу запропонованої ідеї.

Організатори очікують на учасників, які прагнуть перетворити технологічну концепцію на реальне рішення та здобути досвід роботи над інноваційними продуктами в команді.

Як долучитися до хакатону?

Для участі необхідно зареєструватися на сайті хакатону:

Future in Action Hackathon

Після реєстрації учасники можуть сформувати власну команду чисельністю від 2 до 6 людей або знайти однодумців у спільноті хакатону.

Далі команди працюватимуть над створенням проєкту та розробкою робочого MVP. У процесі підготовки вони отримають підтримку менторів і галузевих експертів, які допоможуть доопрацювати ідеї та підготуватися до фінального захисту.

Коли проходитиме хакатон

Онлайн-етап розробки проєктів триватиме з 26 червня до 5 липня. Саме в цей період учасники працюватимуть над своїми рішеннями та готуватимуть прототипи.

Фінал відбудеться 17 – 18 липня у Житомирі. Там команди презентують свої напрацювання перед журі та змагатимуться за перемогу.

Призовий фонд і категорії учасників

Організатори підготували призовий фонд у розмірі 270 тисяч гривень. Його розділять між шістьма командами-переможцями.

Переможців визначать у двох вікових категоріях:

до 18 років;

від 18 до 25 років.

У кожній категорії журі обере по 3 найкращі команди. Окрім грошової підтримки, учасники також отримають подарунки від партнерів хакатону.

Зверніть увагу! Future in Action Hackathon орієнтований на молодих людей, які хочуть спробувати себе у створенні технологічних продуктів, попрацювати над реальними інженерними викликами та здобути практичний досвід розробки інноваційних рішень.