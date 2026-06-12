В Украине стартовал набор на Future in Action Hackathon – всеукраинский инженерный хакатон для школьников, студентов, молодых инженеров и разработчиков в возрасте до 25 лет, рассказывает 24 Канал.

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Участникам предлагают создать собственную концепцию Orbital City Lab – города будущего, в котором инженерия, современные технологии, программирование, электроника и искусственный интеллект помогают создавать новые сервисы и решения для людей. Главная задача команд – разработать собственный проект и подготовить MVP, то есть минимально жизнеспособный продукт, который демонстрирует работу предложенной идеи.

Организаторы ждут участников,, которые стремятся превратить технологическую концепцию в реальное решение и получить опыт работы над инновационными продуктами в команде.

Как присоединиться к хакатону?

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте хакатона:

Future in Action Hackathon

После регистрации участники могут сформировать собственную команду численностью от 2 до 6 человек или найти единомышленников в сообществе хакатона.

Далее команды будут работать над созданием проекта и разработкой рабочего MVP. В процессе подготовки они получат поддержку менторов и отраслевых экспертов,, которые помогут доработать идеи и подготовиться к финальной защите.

Когда будет проходить хакатон

Онлайн-этап разработки проектов продлится с 26 июня по 5 июля. Именно в этот период участники будут работать над своими решениями и готовить прототипы.

Финал состоится 17 и – 18 июля в Житомире. Там команды представят свои наработки перед жюри и будут бороться за победу.

Призовой фонд и категории участников

Организаторы подготовили призовой фонд в размере 270 тысяч гривен. Его разделят между шестью командами-победителями.

Победителей определят в двух возрастных категориях:

до 18 лет;

от 18 до 25 лет.

В каждой категории жюри выберет по 3 лучшие команды. Помимо денежной поддержки, участники также получат подарки от партнеров хакатона.

Обратите внимание! Future in Action Hackathon ориентирован на молодых людей, которые хотят попробовать себя в создании технологических продуктов, поработать над реальными инженерными задачами и получить практический опыт разработки инновационных решений.