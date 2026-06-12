В Украине стартовал набор на Future in Action Hackathon – всеукраинский инженерный хакатон для школьников, студентов, молодых инженеров и разработчиков в возрасте до 25 лет, рассказывает 24 Канал.
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Участникам предлагают создать собственную концепцию Orbital City Lab – города будущего, в котором инженерия, современные технологии, программирование, электроника и искусственный интеллект помогают создавать новые сервисы и решения для людей. Главная задача команд – разработать собственный проект и подготовить MVP, то есть минимально жизнеспособный продукт, который демонстрирует работу предложенной идеи.
Организаторы ждут участников,, которые стремятся превратить технологическую концепцию в реальное решение и получить опыт работы над инновационными продуктами в команде.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Как присоединиться к хакатону?
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте хакатона:
- Future in Action Hackathon
- После регистрации участники могут сформировать собственную команду численностью от 2 до 6 человек или найти единомышленников в сообществе хакатона.
Далее команды будут работать над созданием проекта и разработкой рабочего MVP. В процессе подготовки они получат поддержку менторов и отраслевых экспертов,, которые помогут доработать идеи и подготовиться к финальной защите.
Когда будет проходить хакатон
Онлайн-этап разработки проектов продлится с 26 июня по 5 июля. Именно в этот период участники будут работать над своими решениями и готовить прототипы.
Финал состоится 17 и – 18 июля в Житомире. Там команды представят свои наработки перед жюри и будут бороться за победу.
Призовой фонд и категории участников
Организаторы подготовили призовой фонд в размере 270 тысяч гривен. Его разделят между шестью командами-победителями.
Победителей определят в двух возрастных категориях:
- до 18 лет;
- от 18 до 25 лет.
В каждой категории жюри выберет по 3 лучшие команды. Помимо денежной поддержки, участники также получат подарки от партнеров хакатона.
Обратите внимание! Future in Action Hackathon ориентирован на молодых людей, которые хотят попробовать себя в создании технологических продуктов, поработать над реальными инженерными задачами и получить практический опыт разработки инновационных решений.