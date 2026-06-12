В Україні стартував набір на Future in Action Hackathon – всеукраїнський інженерний хакатон для школярів, студентів, молодих інженерів і розробників віком до 25 років, розповідає 24 Канал.
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Учасникам пропонують створити власну концепцію Orbital City Lab – міста майбутнього, у якому інженерія, сучасні технології, програмування, електроніка та штучний інтелект допомагають створювати нові сервіси й рішення для людей. Головне завдання команд – розробити власний проєкт і підготувати MVP, тобто мінімально життєздатний продукт, який демонструє роботу запропонованої ідеї.
Організатори очікують на учасників, які прагнуть перетворити технологічну концепцію на реальне рішення та здобути досвід роботи над інноваційними продуктами в команді.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Як долучитися до хакатону?
Для участі необхідно зареєструватися на сайті хакатону:
- Future in Action Hackathon
- Після реєстрації учасники можуть сформувати власну команду чисельністю від 2 до 6 людей або знайти однодумців у спільноті хакатону.
Далі команди працюватимуть над створенням проєкту та розробкою робочого MVP. У процесі підготовки вони отримають підтримку менторів і галузевих експертів, які допоможуть доопрацювати ідеї та підготуватися до фінального захисту.
Коли проходитиме хакатон
Онлайн-етап розробки проєктів триватиме з 26 червня до 5 липня. Саме в цей період учасники працюватимуть над своїми рішеннями та готуватимуть прототипи.
Фінал відбудеться 17 – 18 липня у Житомирі. Там команди презентують свої напрацювання перед журі та змагатимуться за перемогу.
Призовий фонд і категорії учасників
Організатори підготували призовий фонд у розмірі 270 тисяч гривень. Його розділять між шістьма командами-переможцями.
Переможців визначать у двох вікових категоріях:
- до 18 років;
- від 18 до 25 років.
У кожній категорії журі обере по 3 найкращі команди. Окрім грошової підтримки, учасники також отримають подарунки від партнерів хакатону.
Зверніть увагу! Future in Action Hackathon орієнтований на молодих людей, які хочуть спробувати себе у створенні технологічних продуктів, попрацювати над реальними інженерними викликами та здобути практичний досвід розробки інноваційних рішень.