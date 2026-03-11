Google запускає Gemini у Chrome для нових країн і додає українську мову

Google робить масштабний крок у розвитку свого штучного інтелекту, значно розширивши географію та мовну підтримку асистента Gemini для браузера Chrome. Відтепер інструмент, який раніше був обмежений американським ринком, отримує нові можливості для взаємодії з контентом. Це оновлення привносить глибоку інтеграцію сервісів та нові способи обробки візуальної інформації.

Де тепер можна використовувати Gemini у Chrome?

Після успішного запуску в Сполучених Штатах Америки минулого року та масштабного січневого оновлення, сервіс Gemini у Chrome офіційно виходить на міжнародну арену. Нова хвиля експансії охоплює Канаду, Індію та Нову Зеландію, пише Android Authority.

Хоча України в цьому списку поки немає, приємною новиною для багатьох українців у цих країнах стане значне розширення мовної панелі: розробники додали підтримку понад 50 мов, серед яких тепер є й українська. Окрім неї, асистент тепер розуміє хінді, німецьку, французьку, іспанську, японську та багато інших мов.

Інтерфейс інструменту став гнучкішим. Користувачі можуть викликати помічника через іконку у верхньому правому куті браузера, за допомогою гарячих клавіш, через рядок меню на комп'ютерах Mac або системний трей у Windows.



Функція запускається за допомогою нової кнопки / Фото Google

Gemini функціонує як плаваюче вікно або як бічна панель, що закріплюється поруч із активною вкладкою. Цікаво, що окрім настільних операційних систем та пристроїв Chromebook Plus, підтримка асистента тепер з'явилася і в браузері для мобільних пристроїв на базі iOS.



Gemini у Chrome може бути плаваючою панеллю або закріпленою бічною панеллю / Фото Google

На що він здатен?

Однією з найпотужніших функцій оновленого Gemini є його здатність розуміти контекст. Асистент може аналізувати вміст до десяти відкритих вкладок одночасно. Це дозволяє виконувати складні завдання, наприклад, порівнювати характеристики товарів на різних сайтах магазинів або збирати розрізнену інформацію з декількох сторінок в один лаконічний звіт.

Помічник здатен створювати стислі перекази довгих статей та відповідати на специфічні запитання щодо контенту, який користувач переглядає в конкретний момент.

Інтеграція з екосистемою Google стала ще тіснішою. Gemini має доступ до Календаря, Документів, Диска, Карт та YouTube. Це відкриває шлях до автоматизації рутинних справ: безпосередньо з бічної панелі Chrome можна планувати зустрічі, уточнювати деталі щодо геолокації або ставити запитання щодо змісту відеороликів. Особливої уваги заслуговує робота з поштою Gmail – користувач може складати чернетки листів і відправляти їх, не перемикаючись між вкладками.

Окремим нововведенням стала інтеграція Nano Banana 2 – інструменту для роботи із зображеннями, пише 9to5Google. Ця технологія дозволяє редагувати та генерувати візуальний контент за допомогою текстових запитів прямо в браузері. Наприклад, під час вибору меблів можна завантажити фотографію своєї кімнати й попросити штучний інтелект "приміряти" обраний диван чи стіл до інтер'єру. Це позбавляє необхідності використовувати сторонні графічні редактори або відкривати додаткові сервіси.

Безпека і конфіденційність

Питання безпеки та конфіденційності також не залишилися без уваги. Google впровадив захисні механізми, які блокують шкідливі запити. Крім того, Gemini завжди запитуватиме підтвердження від користувача перед виконанням будь-яких відповідальних дій, таких як надсилання електронного листа або внесення події до робочого календаря.

Представники компанії зазначають, що це лише черговий етап розвитку, і в майбутньому перелік функцій та доступних регіонів буде лише розширюватися.