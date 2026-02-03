3 лютого, 23:35
Глобальний збій стався в роботі ChatGPT
Основні тези
- У роботі ChatGPT стався глобальний збій, скарги надходять з усього світу.
- Компанія-розробник заявила, що виявила проблему та працює над її усуненням.
У роботі ChatGPT зафіксовано збій. Скарги надходять від користувачів з усього світу.
Найбільша кількість скарг щодо перебої у роботі чат-боті почали надходити після 22:00.
Дивіться також Samsung готує новий Ultra-годинник і великий планшет-конкурент iPad Pro
Що відомо про збій у роботі ChatGPT?
У компанії-розробнику заявили, що знають про проблему.
Ми виявили проблему, застосували необхідні заходи для її усунення та контролюємо відновлення,
– йдеться у повідомленні OpenAL.
Люди з усього світу скаржилися на збій у роботі чат-боту / Фото downdetector
Після 23:00 GPT почав "відходити". Наразі чат-бот працює справно.
Нагадаємо, що масштабний збій у роботі ChatGPT стається не вперше. Подібна ситуація виникала 2 грудня 2025 року.
Що відомо про останні збої у роботі популярних застосунків?
- 29 січня користувачі мобільного застосунку "Резерв+" не могли отримати доступ до сервісу через технічні проблеми. Основні цифрові документи залишалися недоступними для військовозобов'язаних.
- 18 листопада 2025 року стався масштабний збій Cloudflare, що вплинув на велику частину інтернету, зокрема такі сервіси як X, Spotify, ChatGPT, League of Legends і Roblox.
- 8 листопада в Telegram стався збій, який по-різному відчули користувачі в різних країнах. Основні проблеми передбачали труднощі з підключенням до серверів, затримки у відправленні повідомлень, проблеми з медіафайлами та голосовими повідомленнями.
- 16 жовтня 2025 року на YouTube стався глобальний технічний збій, що зачепив багато країн. Люди не могли переглядати відео та бачать повідомлення про помилки. Понад 200 тисяч користувачів у США та Європі повідомили про проблеми, скарги також надходили з Азії та Латинської Америки.