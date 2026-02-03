Глобальний збій стався в роботі ChatGPT

У роботі ChatGPT зафіксовано збій. Скарги надходять від користувачів з усього світу.

Найбільша кількість скарг щодо перебої у роботі чат-боті почали надходити після 22:00.

Що відомо про збій у роботі ChatGPT?

У компанії-розробнику заявили, що знають про проблему.

Ми виявили проблему, застосували необхідні заходи для її усунення та контролюємо відновлення,

– йдеться у повідомленні OpenAL.

Люди з усього світу скаржилися на збій у роботі чат-боту / Фото downdetector

Після 23:00 GPT почав "відходити". Наразі чат-бот працює справно.

Нагадаємо, що масштабний збій у роботі ChatGPT стається не вперше. Подібна ситуація виникала 2 грудня 2025 року.

