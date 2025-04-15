Дешеві смартфони не отримають Android 15? Google підвищила мінімальні вимоги до пристроїв

Google оновила вимоги для виробників, які прагнуть отримати сертифікацію на використання Android 15 разом із сервісами Google (GMS). Нові правила передбачають суттєве підвищення мінімального обсягу постійної памʼяті, що фактично виключає найдешевші смартфони з підтримки повноцінної версії нової операційної системи.

Однією з головних змін стало зростання мінімального обсягу постійної памʼяті до 32 ГБ, розповідає 24 Канал з посиланням на Android Authority.

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До цього багато бюджетних пристроїв мали лише 16 ГБ. При цьому 75% памʼяті, як і раніше, мають бути доступні для встановлення даних.

Вимога стосується лише тих виробників, які хочуть інтегрувати Google-сервіси – як-от Google Play, Google Play Services тощо. Для пристроїв, що використовують відкриту версію Android (AOSP), ці обмеження не діють, оскільки Google юридично не може заборонити їхнє використання.

Разом із підвищенням вимог до обсягу памʼяті, нова сертифікація не вимагає переходу на більш швидкі накопичувачі – дозволяється використовувати повільніший стандарт eMMC замість сучасного UFS.

Серед інших обовʼязкових умов для Android 15 із GMS-сертифікацією – нові вимоги до безпеки. Зокрема, смартфони мають надавати користувачам можливість ділитися інформацією про екстрені контакти зі службами порятунку під час надзвичайних викликів.

При цьому Google вимагає чіткого пояснення, які саме дані будуть передані, а також забороняє їхнє використання без згоди користувача.

Також відтепер процесори, що використовуються в Android 15, повинні підтримувати графічний API Vulkan версії 1.3 або вище. Пристрої (окрім Android Go Edition) повинні включати бібліотеки ANGLE, які дозволяють запускати старі додатки, що використовують OpenGL ES, шляхом перекладу цих викликів у Vulkan. Хоча в Android 15 ця функція ще не обовʼязкова за замовчуванням, у Android 16 вона стане такою.

Google також переглянула вимоги до оперативної памʼяті. Якщо для Android 14 оптимізація памʼяті була обовʼязковою лише для пристроїв з 2 ГБ оперативки, то тепер це стосується і моделей з 3 ГБ. Для пристроїв із 4 ГБ оптимізація поки залишається на розсуд виробника, однак може стати обовʼязковою вже з наступною версією Android.

Крім того, компанія рекомендує використовувати апаратні платформи з підтримкою Bluetooth 5.0 або вище для сумісності зі слуховими апаратами через Bluetooth LE (ASHA). Ще одна рекомендація – застосування Widevine L1 та наявність захищених декодерів для стандартів AVC, HEVC, VP9 або AV1. Усі ці рекомендації стануть обовʼязковими у Android 16.

Таким чином, Google фактично звужує коло пристроїв, які зможуть повноцінно працювати з Android 15 і Google-сервісами, роблячи ставку на продуктивніші й сучасніші рішення.