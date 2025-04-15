Одним из главных изменений стал рост минимального объема постоянной памяти до 32 ГБ, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Android Authority.

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До этого многие бюджетные устройства имели только 16 ГБ. При этом 75% памяти, по-прежнему, должны быть доступны для установки данных.

Важно! Требование касается только тех производителей, которые хотят интегрировать Google-сервисы – например Google Play, Google Play Services и тому подобное. Для устройств, использующих открытую версию Android (AOSP), эти ограничения не действуют, поскольку Google юридически не может запретить их использование.

Вместе с повышением требований к объему памяти, новая сертификация не требует перехода на более быстрые накопители – разрешается использовать более медленный стандарт eMMC вместо современного UFS.

Среди других обязательных условий для Android 15 с GMS-сертификацией – новые требования к безопасности. В частности, смартфоны должны предоставлять пользователям возможность делиться информацией об экстренных контактах со службами спасения во время чрезвычайных вызовов.

При этом Google требует четкого объяснения, какие именно данные будут переданы, а также запрещает их использование без согласия пользователя.

Также отныне процессоры, используемые в Android 15, должны поддерживать графический API Vulkan версии 1.3 или выше. Устройства (кроме Android Go Edition) должны включать библиотеки ANGLE, которые позволяют запускать старые приложения, использующие OpenGL ES, путем перевода этих вызовов в Vulkan. Хотя в Android 15 эта функция еще не обязательна по умолчанию, в Android 16 она станет таковой.

Google также пересмотрела требования к оперативной памяти. Если для Android 14 оптимизация памяти была обязательной только для устройств с 2 ГБ оперативки, то теперь это касается и моделей с 3 ГБ. Для устройств с 4 ГБ оптимизация пока остается на усмотрение производителя, однако может стать обязательной уже со следующей версией Android.

Кроме того, компания рекомендует использовать аппаратные платформы с поддержкой Bluetooth 5.0 или выше для совместимости со слуховыми аппаратами через Bluetooth LE (ASHA). Еще одна рекомендация – применение Widevine L1 и наличие защищенных декодеров для стандартов AVC, HEVC, VP9 или AV1. Все эти рекомендации станут обязательными в Android 16.

Таким образом, Google фактически сужает круг устройств, которые смогут полноценно работать с Android 15 и Google-сервисами, делая ставку на более производительные и современные решения.

Напомним, что ранее Google оставила миллионы смартфонов без обновлений безопасности прекратив поддержку Android 12 и 12L.