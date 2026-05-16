Можливості, про які ви не знали: 6 секретних функцій Google Pixel, які змінять ваш смартфон

Багато користувачів цінують смартфони від Google за їхній лаконічний інтерфейс та відсутність зайвого програмного забезпечення. Проте за зовнішньою простотою ховається чимало інтелектуальних рішень, які здатні суттєво змінити повсякденну взаємодію з пристроєм та полегшити виконання звичних завдань.

Як розкрити весь потенціал Google Pixel?

Операційна система Android є однією з головних переваг пристроїв лінійки Pixel. Проте часто такий "чистий досвід" іноді помилково сприймають як відсутність функцій. Хоча інші оболонки, наприклад, One UI від Samsung, пропонують ширші можливості кастомізації, інтерфейс Pixel UI також має чим здивувати. Більшість власників щодня використовують такі відомі інструменти, як Now Playing або Magic Editor, але чимало корисних налаштувань залишаються непоміченими у глибинах меню. 24 Канал зібрав 6 найцікавіших.

Quick Tap

Однією з найцікавіших функцій є Quick Tap, яка перетворює задню панель смартфона на віртуальну кнопку. Вона дозволяє подвійним дотиком виконувати певну дію, наприклад, створювати знімок екрана.

Щоб активувати цю опцію, потрібно перейти в "Налаштування" – "Система" – "Жести" – "Подвійний дотик для виконання дій". Ви можете обрати запуск будь-якого додатка або навіть конкретну функцію всередині нього, як-от відкриття камери одразу в режимі селфі.



Функція Quick Tap / Скриншот 24 Каналу

Історія сповіщень

Ще одна незамінна функція – "Історія сповіщень". Вона рятує у випадках, коли ви випадково видалили важливе повідомлення з панелі сповіщень. Цей інструмент зберігає журнал усіх отриманих повідомлень за останні 24 години. Активувати його можна в меню "Налаштування" – "Сповіщення" – "Історія сповіщень".

Налаштуйте власні правила

Для автоматизації щоденних процесів Pixel пропонує розділ "Правила". Вони дозволяють змінювати налаштування телефона залежно від підключеної мережі Wi-Fi або вашого місцезнаходження. Наприклад, можна налаштувати автоматичне увімкнення режиму "Не турбувати", коли ви приходите додому, або перехід у беззвучний режим в офісі. Це позбавляє необхідності щоразу вручну змінювати профілі звуку.



Функція "Правила" / Скриншот 24 Каналу

Режими

Режим "Режими" допомагає зосередитися на важливих справах, обмежуючи відволікаючі фактори. Ви можете створити власний графік для роботи або сну. Наприклад, під час режиму сну можна ввімкнути відтінки сірого для дисплея, щоб зменшити вплив синього світла та бажання гортати соціальні мережі. Налаштування доступні за шляхом "Налаштування" – "Режими", де можна вибрати конкретні додатки та контакти, яким дозволено надсилати вам сповіщення у певний час.

Адаптивна вібрація

Технологія "Адаптивна вібрація" робить використання пристрою комфортнішим, підлаштовуючи силу тактильного відгуку під навколишні умови. Смартфон використовує мікрофон і сенсори, щоб визначити, де він знаходиться: у кишені, сумці чи на твердій поверхні.

Компанія Google запевняє, що аудіодані обробляються безпосередньо на пристрої та згодом видаляються. Увімкнути функцію можна в розділі "Налаштування" – "Звук і вібрація" – "Вібрація та тактильний відгук".

Розумний поворот екрана

Нарешті, Pixel пропонує інтелектуальне вирішення проблеми з автоматичним поворотом екрана під час використання телефона в ліжку. Завдяки розпізнаванню обличчя смартфон визначає положення вашої голови відносно екрана і не змінює орієнтацію на ландшафтну, коли ви лежите. Ця опція знаходиться в меню "Налаштування" – "Екран і сенсорний ввід" – "Автообертання екрана", де потрібно активувати перемикач "Розпізнавання обличчя".



Функція Розумний поворот екрана / Скриншот 24 Каналу

головні чутки про Google Pixel 11

Серія Google Pixel 11 поки що офіційно не представлена, однак навколо смартфона вже накопичилася велика кількість витоків і технічних подробиць. Більшість джерел сходяться на тому, що Google не планує радикально змінювати дизайн пристрою, натомість зробить ставку на штучний інтелект, автономність, камери та оптимізацію Android 17, пише Tom's Guide.

За попередніми даними, базовий Pixel 11 збереже приблизно той самий зовнішній вигляд, що й Pixel 10. Смартфон отримає плаский дисплей із тоншими рамками, оновлену скляну панель блоку камер та, ймовірно, нові матеріали корпусу. Деякі витоки згадують навіть ефект "Pixel Glow" – декоративне підсвічування або світлові ефекти на задній панелі, повідомляє PhoneArena.

Найважливішою зміною стане новий процесор Tensor G6. Очікується, що це буде перший Tensor, виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом компанії TSMC, а не Samsung. Для Google це дуже важливий крок, адже попередні Tensor регулярно критикували за перегрів, нестабільну автономність та слабшу енергоефективність у порівнянні з чипами Snapdragon і Apple Silicon. Новий Tensor G6 має зробити Pixel 11 холоднішим, стабільнішим і економнішим.



Рендер Pixel 11/ Фото OnLeaks

Також повідомляється про перехід на новий модем MediaTek M90 замість рішень Samsung. Для користувачів це може означати кращий мобільний сигнал, стабільніший 5G та менше енергоспоживання під час передачі даних. Частина інсайдерів прямо називає модем головним прихованим оновленням Pixel 11.

Камери традиційно залишаться одним із головних акцентів смартфона. Витоки говорять про новий 50-мегапіксельний сенсор, покращений нічний режим, ШІ-обробку фото та більш просунуте відео. Згадуються функції на кшталт Cinematic Blur у форматі 4K та покращений запис у темряві. Google, ймовірно, продовжить робити ставку не на "залізо", а на алгоритми обчислювальної фотографії та інтеграцію Gemini AI.

Є й менш однозначні чутки. Деякі джерела стверджують, що Google може повернути знімний акумулятор через нові європейські вимоги до ремонтопридатності електроніки. Проте поки що це виглядає скоріше як експериментальна ідея або патент, а не гарантована функція.

Які нові функції з'являться в Android 17?

Додатково нагадаємо, що компанія Google вже офіційно запустила бета-тестування Android 17 та підтвердила низку змін, тож на нас чекає ще більше функцій в Pixel 10 та старіших моделях. Компанія відмовилася від старої моделі Developer Preview і перейшла на постійний Canary-канал для розробників. Це означає, що нові функції тепер з'являтимуться швидше й частіше, пише Android Developers.

Одним із головних напрямків Android 17 стане глибша інтеграція штучного інтелекту. На Google I/O 2026 компанія, ймовірно, представить "Agentic AI" – системи, здатні виконувати дії за користувача. Очікується, що Android 17 отримає значно тісніший зв'язок із Gemini AI, включно з контекстними підказками, автоматизацією задач і новими інструментами персоналізації, повідомляє The Times of India.

У системі також очікують оновлений інтерфейс Material 3 Expressive. Витоки говорять про нові анімації, ефекти розмиття, змінені іконки, динамічні кольорові теми та більш "живий" дизайн. Google фактично намагається зробити Android візуально сучаснішим після кількох років мінімальних змін. (PhoneArena)

Android 17 також принесе більше налаштувань інтерфейсу. Наприклад, користувачам Pixel можуть дозволити прибирати фірмовий рядок пошуку з головного екрана – це одна з найдавніших скарг власників Pixel, додає TechRadar.

Окремий акцент робиться на камерах, мультимедіа та підключених пристроях. Google уже підтвердила нові API для камер, покращення роботи з медіафайлами, оптимізацію бездротових з'єднань і розширені профілі для аксесуарів та companion-пристроїв.

Також у тестових збірках Android 17 помітили покращений desktop mode – режим роботи смартфона як комп'ютера при підключенні до монітора. Частина користувачів бета-версій стверджує, що функція вже майже готова до повноцінного запуску.

Коли вийдуть Google Pixel 11 та Android 17?

Щодо дат релізу, більшість джерел вказують, що Android 17 вийде стабільно в червні 2026 року після презентації на Google I/O у травні. Google уже перебуває на стадії platform stability, тобто основні функції системи фактично завершені, пише Android Central.

Google Pixel 11, за нинішніми прогнозами, представлять у серпні 2026 року. Це відповідає новому графіку Google, який компанія використовує останні роки для флагманів Pixel.