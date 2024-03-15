TikTok хочуть викупити: екс-міністр фінансів США формує групу інвесторів

Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін оголосив про свій намір сформувати групу інвесторів для придбання популярної платформи для обміну відео TikTok у її китайської материнської компанії ByteDance, що може змінити ландшафт соціальних медіа. Цей крок став відповіддю на схвалений Палатою представників Конгресу США законопроект, який передбачає продаж TikTok через значні операційні загрози.

Мнучін, який зараз очолює Liberty Strategic Capital, розкрив свої плани в інтерв'ю CNBC, розповідає 24 Канал. Він наголосив на стратегічних перетинах між Liberty Strategic і SoftBank Vision, попереднім інвестором ByteDance.

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Доля законопроєкту, який наразі перебуває на розгляді в Сенаті, ще не відома, але президент США висловив готовність підписати його, якщо він потрапить до нього на стіл.

Чим цінний TikTok

Суть питання полягає у праві власності на власний алгоритм рекомендацій TikTok, розроблений у Китаї, який законодавці та потенційні покупці вважають найціннішим і найгрізнішим активом платформи. Без нього привабливість платформи значно зменшується.

Фінансові деталі потенційної угоди залишаються нерозкритими, при цьому Мнучін утримався від уточнення оцінки соціальної мережі або ідентифікації залучених інвесторів. Однак зацікавленість у придбанні TikTok висловлювали такі відомі особистості, як колишній генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік та Сем Альтман з OpenAI.

Тим часом адміністрація платформи виступає категорично проти примусового продажу і готова дати відсіч, а міністр закордонних справ Китаю назвав ініціативу американських законодавців "логікою грабіжника".

У міру того, як розвивається ситуація, міжнародна спільнота уважно стежить за тим, чи дозволить китайська влада продати TikTok американському покупцеві.

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Оскільки напруженість зростає, а переговори тривають, майбутнє TikTok висить на волосині, а їхній результат може мати далекосяжні наслідки для технологічної індустрії та міжнародних відносин.