Мнучин, который сейчас возглавляет Liberty Strategic Capital, раскрыл свои планы в интервью CNBC, рассказывает 24 Канал. Он отметил стратегические пересечения между Liberty Strategic и SoftBank Vision, предыдущим инвестором ByteDance.

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Судьба законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в Сенате, еще не известна, но президент США выразил готовность подписать его, если он попадет к нему на стол.

Чем ценен TikTok

Суть вопроса заключается в праве собственности на собственный алгоритм рекомендаций TikTok, разработанный в Китае, который законодатели и потенциальные покупатели считают самым ценным и самым грозным активом платформы. Без него привлекательность платформы значительно уменьшается.

Финансовые детали потенциальной сделки остаются нераскрытыми, при этом Мнучин воздержался от уточнения оценки социальной сети или идентификации привлеченных инвесторов. Однако заинтересованность в приобретении TikTok выражали такие известные личности, как бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик и Сэм Альтман из OpenAI.

Между тем администрация платформы выступает категорически против принудительной продажи и готова дать отпор, а министр иностранных дел Китая назвал инициативу американских законодателей "логикой грабителя".

По мере того, как развивается ситуация, международное сообщество внимательно следит за тем, позволят ли китайские власти продать TikTok американскому покупателю.

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Поскольку напряженность растет, а переговоры продолжаются, будущее TikTok висит на волоске, а их результат может иметь далеко идущие последствия для технологической индустрии и международных отношений.