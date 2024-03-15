Мнучін, який зараз очолює Liberty Strategic Capital, розкрив свої плани в інтерв'ю CNBC, розповідає 24 Канал. Він наголосив на стратегічних перетинах між Liberty Strategic і SoftBank Vision, попереднім інвестором ByteDance.

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Доля законопроєкту, який наразі перебуває на розгляді в Сенаті, ще не відома, але президент США висловив готовність підписати його, якщо він потрапить до нього на стіл.

Чим цінний TikTok

Суть питання полягає у праві власності на власний алгоритм рекомендацій TikTok, розроблений у Китаї, який законодавці та потенційні покупці вважають найціннішим і найгрізнішим активом платформи. Без нього привабливість платформи значно зменшується.

Фінансові деталі потенційної угоди залишаються нерозкритими, при цьому Мнучін утримався від уточнення оцінки соціальної мережі або ідентифікації залучених інвесторів. Однак зацікавленість у придбанні TikTok висловлювали такі відомі особистості, як колишній генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік та Сем Альтман з OpenAI.

Тим часом адміністрація платформи виступає категорично проти примусового продажу і готова дати відсіч, а міністр закордонних справ Китаю назвав ініціативу американських законодавців "логікою грабіжника".

У міру того, як розвивається ситуація, міжнародна спільнота уважно стежить за тим, чи дозволить китайська влада продати TikTok американському покупцеві.

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Оскільки напруженість зростає, а переговори тривають, майбутнє TikTok висить на волосині, а їхній результат може мати далекосяжні наслідки для технологічної індустрії та міжнародних відносин.