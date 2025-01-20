Офіс конгресмена США підпалили через заборону TikTok

Дев'ятнадцятирічного хлопця зі штату Вісконсин заарештували у неділю вранці за те, що він нібито підпалив офіс конгресмена Гленна Гротмана. Підозрюваний, як пишуть ЗМІ, був засмучений забороною TikTok, оскільки очікував, що новообраний президент Дональд Трамп виконає свою обіцянку не застосовувати новий закон.

Як відомо, TikTok не працював учора протягом 14 годин, викликаючи паніку, обурення та навіть масові дзвінки дітей та підлітків у 911. Але неназваний підозрюваний вирішив піти ще далі й улаштував пожежу, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт у WMTV.

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Що сталося

Поліція прибула на місце пожежі близько першої ночі за місцевим часом у неділю. Офіс, орендований депутатом-республіканцем, який голосував за закон, що зобов'язує ByteDance продати TikTok або зіткнутися з його забороною, не встиг згоріти, але вхід серйозно постраждав. Пізніше співробітники поліції знайшли хлопця біля торгового центру, де він зізнався, що влаштував пожежу.

Коли почалася пожежа, в будівлі нікого не було, тому все обійшлося лише матеріальними втратами. Вогонь змогти загасити за допомогою звичайних вогнегасників ще до прибуття пожежників. Згідно з заявою, постраждали двері, обшивка, трохи навколишньої території та кондиціонер.

Підозрюваний наразі перебуває у в'язниці. На момент останньої заяви поліції його особу ще не було встановлено, однак журналістам відомий його вік. Сам конгресмен Гротман майже не висловлювався з цього приводу ні в соцмережах, ні особисто, ні через своїх представників. Єдине, що він сказав журналістам, це коротка фраза про те, що він "навіть не знає, що сталося, крім того, що хтось намагався підпалити [офіс] через TikTok".

Нагадаємо, додаток TikTok зник для американських користувачів у суботу ввечері, але повернувся в мережу в неділю вдень після того, як новий президент Дональд Трамп заявив, що в понеділок після своєї інавгурації опівдні він підпише указ, який відтермінує заборону.